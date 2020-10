FPÖ – Schnedlitz: Ischgl-Bericht bestätigt freiheitliche Kritik

Kollateralversagen von Kurz und Co. hat seine Auswirkungen bis heute

Wien (OTS) - Über 300 Seiten umfasst der Bericht der unabhängigen Expertenkommission um Ex-OGH-Vizepräsidenten Ronald Rohrer zum Tiroler Corona-Management. So kam es laut der Kommission zu „folgenschweren Fehleinschätzungen“. „Dieser Bericht offenbart all das, was wir Freiheitliche von Anbeginn an kritisierten – das Missmanagement der Tiroler Gesundheitsbehörde und der verantwortlichen schwarz-grünen Bundesregierung“, reagierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf die heutigen Veröffentlichungen.

„Dieses Kollateralversagen hat seine Auswirkungen bis heute. Einerseits wurde das Virus durch das späte Schließen der Liftanlagen und Party-Lokalitäten in aller Herren Länder getragen und andererseits wurde durch Versagen von Kurz und Anschober unserem Land ein immenser internationaler Schaden zugefügt. Während Island bereits am 5. März Ischgl als Risikogebiet klassifizierte, passierte vonseiten der Bundesregierung nichts und noch Tage danach war Halligalli angesagt“, erklärte Schnedlitz und weiter: „Aber auch die Quarantäne über das Paznaun war einzig und allein dem Geltungsdrang des ÖVP-Kanzlers Kurz geschuldet, der mit dieser Aktion die Gesundheit vieler Menschen gefährdete.“

Was wir nun daraus zu lernen haben, sei recht einfach, so Schnedlitz. „Rasch reagieren und auf alle Meinungen und Ratschläge hören. Die Shows müssen zugunsten von Transparenz und Schlagkraft von der politischen Bühne verschwinden. Transparenz durch Aufdecken ist jedoch der falsche Weg. Es ist eine Bringschuld der Behörden und der Bundesregierung, die Bevölkerung darüber zu informieren, warum und wann eine Maßnahme zu erfolgen hat. Dieser kryptische ‚Eiertanz‘ muss nun vorbei sein“, betonte Schnedlitz seine Forderungen nach mehr Information.

