Red Bull Erzbergrodeo 2021: die Fahreranmeldung für das World Xtreme Enduro Supreme startet am 19. Oktober 2020!

Das Red Bull Erzbergrodeo versammelt vom 3. bis 6. Juni 2021 die Elite des Motorrad-Offroadsports am Steirischen Erzberg.

Enzersfeld (OTS) - Das Red Bull Erzbergrodeo versammelt vom 3. bis 6. Juni 2021 die Elite des Motorrad-Offroadsports am Steirischen Erzberg. Tausende ambitionierte Extrem-Enduro Athleten aus aller Welt können es kaum erwarten, einen der heiß begehrten Startplätze zu ergattern und sich dem „Berg aus Eisen“ entgegenzustellen.

„Unsere Planungen für das Red Bull Erzbergrodeo laufen auf Hochtouren und wir freuen uns gewaltig darauf, den Erzberg gemeinsam mit Sportlern aus aller Welt endlich wieder zum Epizentrum der internationalen Extrem-Enduroszene zu machen. Ein Jahr Pause ist mehr als genug!“, beschreibt Red Bull Erzbergrodeo Veranstalter und Mastermind Karl Katoch die laufenden Vorbereitungen für das World Xtreme Enduro Supreme, das auch 2021 als Rennbewerb in der World Enduro Super Series (WESS) für internationale Furore sorgen wird.



Red Bull Erzbergrodeo Fahreranmeldung startet am 19. Oktober 2020

Der erste "Bewerb" des Red Bull Erzbergrodeo startet traditionell vor den Computer-Bildschirmen: bei der Online-Anmeldung zum Red Bull Erzbergrodeo 2021 werden sich erneut tausende ambitionierte Endurosportler um einen der 1.500 Startplätze reißen. Die Fahreranmeldung startet am 19. Oktober 2020 um 9:00 Uhr MEZ auf redbullerzbergrodeo.com und ist die erste große Hürde - denn durch den COVID 19 bedingten Ausfall der 2020er Ausgabe wird ein noch stärkerer Run auf die Red Bull Erzbergrodeo Startplätze erwartet.



Red Bull Erzbergrodeo COVID 19-Garantie

Das Red Bull Erzbergrodeo bietet 2021 allen Teilnehmer eine 100% Geld-Zurück-Garantie im Falle einer COVID 19 bedingten Absage der Veranstaltung oder einer Reisewarnung der höchsten Stufe bei der Einreise nach Österreich. „Sollte das Red Bull Erzbergrodeo 2021 aufgrund der Corona Pandemie von Veranstalterseite abgesagt werden müssen, erhält jeder Starter das Nenngeld in voller Höhe ohne Abzüge rückerstattet. Wenn aus dem Heimatland des Teilnehmers eine COVID 19 bedingte Reisewarnung der höchsten Stufe gegen Österreich besteht und somit eine Einreise nach Österreich bzw. die Region Eisenerz/Erzberg deshalb nicht möglich ist bzw. die Rückreise ins Heimatland des Teilnehmers dadurch zwingend mit einer Quarantäne belegt ist, erhält der Starter im Falle einer Stornierung seinerseits das Nenngeld in voller Höhe ohne Abzüge rückerstattet.“, so Katoch.



Red Bull Erzbergrodeo Kartenvorverkauf startet auf redbullerzbergrodeo.com

Zeitgleich mit der Fahreranmeldung startet auch der Kartenvorverkauf für das Red Bull Erzbergrodeo 2021. Vollgas an 4 Tagen: mit dem MITAS Rocket Ride Steilhangrennen, dem legendären BLAKLÄDER Iron Road Prolog und dem Red Bull Erzbergrodeo am Sonntag dürfen sich Besucher und Teilnehmer auf hochkarätige Motorrad Offroad-Action an allen 4 Veranstaltungstagen freuen. Dazu serviert das Red Bull Erzbergrodeo ein nicht minder spektakuläres Rahmenprogramm, das die ACERBIS Action Arena am Fuße des Erzbergs erbeben lassen wird. Vom Tagesticket bis zur Platin VIP-Karte gibt es viele Möglichkeiten, das Red Bull Erzbergrodeo Live vor Ort zu erleben - alle Infos und den Kartenvorverkauf gibt's ab 19. Oktober 2020 auf redbullerzbergrodeo.com



MOTOREX verlängert die Partnerschaft mit dem Red Bull Erzbergrodeo und verlost ein Full Factory Paddock Paket unter allen Teilnehmern

MOTOREX bleibt für weitere 3 Jahre der exklusive Schmierstoffpartner des Red Bull Erzbergrodeo und feiert die Verlängerung des Engagements mit einem sensationellen Gewinnspiel. Unter allen für das Red Bull Erzbergrodeo 2021 angemeldeten Teilnehmern wird ein exklusives Full Factory Paddock Paket verlost. „Das tolle Package besteht aus allem, was man als ambitionierter Motorsportler für einen starken Auftritt im Fahrerlager benötigt: ein Motorex 3x3 Easy-Up Zelt, eine Motorex Racing Unterlagsmatte, ein Motorex Bikeständer und selbstverständlich ein Motorex Produktpaket mit allem, was man zur Wartung und Pflege des Motorrads benötigt.“, so Motorex Area Sales Manager Martin Wabnegger.

Zusätzlich wird Motorex Markenbotschafter und Dakar Rally Hero und Red Bull Erzbergrodeo Teilnehmer Lyndon Poskitt dem Gewinner vor Ort mit Rat und Tat bei der optimalen Vorbereitung des Bikes auf die Anforderungen am Berg aus Eisen zur Seite stehen.

„Wir freuen uns sehr über die Weiterführung der erfolgreichen Partnerschaft mit MOTOREX, von der auch alle unsere Teilnehmer profitieren. Die komplette Red Bull Erzbergrodeo Crew vertraut seit vielen Jahren auf die hochqualitativen Motorex-Produkte und empfiehlt diese aus vollster Überzeugung an jeden ambitionierten Motorradfahrer!“, so Red Bull Erzbergrodeo Organisationsleiter Mark Schilling.

