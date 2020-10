Schweizer Medienkonzern steigt bei Tiroler Digitalagentur ein

Die am stärksten wachsende Digitalagentur im Alpentourismus, die Speed U Up, expandiert in die Schweiz.

Innsbruck (OTS) - Gemeinsam mit dem führenden Medienkonzern der Südostschweiz, der Somedia AG, gründet die Tiroler Digitalagentur ein Joint Venture am Schweizer Markt: Die Speed U Up Suisse AG. Gleichzeitig beteiligt sich die Somedia AG bei der österreichischen Speed U Up GmbH.

Durch den internationalen Zusammenschluss gewinnt die Speed U Up Zugang zu neun von zehn EinwohnerInnen der Südostschweiz. Zur Verfügung steht dafür die gesamte Bandbreite der Somedia-Kommunikationskanäle, zu denen TV, Radio, Printmedien und Onlineportale gehören. Dieser Schritt ermöglicht es der Speed U Up österreichischen und deutschen Destinationen/Leistungsträgern den Schweizer Markt zukünftig aus erster Hand vertriebs- und marketingtechnisch zu erschließen – als Agentur und Medienhaus in einem.

Sarah Huber, Geschäftsleitung Speed U UP Innsbruck und Thomas Kundert, CEO Somedia, freuen sich, dass der Verlag aus den Schweizer Alpen und die Digitalagentur aus den Tiroler Alpen zusammengefunden haben. Insgesamt entstehen weitere 75 neue Arbeitsplätze.

2 Partner, 2 Standorte – in den 2 Hauptstädten der Alpen

Mit den beiden Büros in Innsbruck und Chur setzt die Speed U Up ihren Weg zur „No. 1 Digitalagentur für Tourismus im gesamten Alpenraum“ konsequent und zielgerichtet fort. Darüber hinaus werden Präsenz und Betreuung der KundInnen im jeweiligen Land gestärkt.

Über Somedia

Somedia ist das führende Medienhaus in der Südostschweiz und beschäftigt über 650 MitarbeiterInnen an zehn Standorten. Somedia ist Herausgeberin verschiedener Tages- und Wochenzeitungen, Online-Plattformen sowie von Radio Südostschweiz und TV Südostschweiz und erreicht vom Zürichsee bis ins Engadin jede Woche neun von zehn EinwohnerInnen. Als Kompetenzzentrum für Kommunikation entwickelt und produziert Somedia individuelle Kampagnen, Konzepte und Lösungen für Unternehmen, Verlage, Verbände und Behörden.

Über Speed U Up GmbH

Als Digital Service & Solution Provider ist Speed U Up spezialisiert auf Online-Kommunikation für den Alpentourismus. Unter dem Motto "Digital Pioneering" fokussiert sich das im Jahr 2016 in Innsbruck gegründete Unternehmen auf zukunftsweisende Ideen, Konzepte und Technologien – immer mit dem Ziel, diese in den Alpentourismus zu integrieren. Aktuelle Projekte liegen in den Bereichen Social Media, Guerilla- und Performance-Kampagnen, Content Produktion und Distribution, sowie Amazon Alexa Skills und Google Actions.

