Frauenpolitik auch weiterhin auf Sparflamme - Online-Pressekonferenz am 14.10., 8.30 Uhr

Einladung zur Zoom-Pressekonferenz des Österreichischen Frauenrings zu frauenpolitischen Notwendigkeiten im Budget

Wien (OTS) - Im Rahmen der Budgetwoche im April 2020 hat der Österreichische Frauenring darauf aufmerksam gemacht, dass in den Gewaltschutz und Gleichstellungspolitik viel zu wenig Geld investiert wird. Auch die Erhöhung des Frauenbudgets ist nicht substanziell, sondern ist eine Abgeltung der Kürzung und der Inflationsrate der letzten Jahre. Zusätzliche Mittel werden lediglich über Projektarbeiten vergeben. Opferschutz- und Frauenorganisationen sind aber keine Projekte, sondern Vereine, die eine langfristige und abgesicherte Grundfinanzierung benötigen, um die umfangreiche Arbeit bewältigen zu können. Diese Vereine leisten einen wesentlichen gesellschaftspolitischen Beitrag zum sozialen Frieden, zur Gleichstellung und Prävention von (häuslicher) Gewalt.

Die letzten Monate haben gezeigt, dass Frauen sehr wohl die Coronakrise bezahlen. Mit einem Zurückdrängen in den häuslichen Bereich und aus dem Arbeitsmarkt und durch Mehrfachbelastung aufgrund von Schließungen der öffentlichen Schul- und Betreuungseinrichtungen. Mit einer Zunahme von häuslicher Gewalt von mehr als 20 Prozent bei den Wegweisungen/Betretungsverboten.

Obwohl die Regierung viel Geld in die Hand nimmt, um die Folgen der Krise zu bewältigen, bleiben Frauen auf der Strecke. Sei es durch Almosenpolitik oder durch die Nichtanerkennung ihrer Arbeit in der Krise oder nach wie vor viel zu wenig Mittel im Gewaltschutz. Sie wurden eifrig beklatscht, aber der Applaus alleine reicht nicht! Dringend benötigt wird ein feministisches Konjunkturpaket, damit Frauen auch in Zukunft ökonomisch abgesichert sind.

Die negativen Folgen werden noch lange nachwirken! Die Regierung muss handeln, damit Frauen von heute nicht die Armen von morgen werden!

Der Österreichische Frauenring lädt ein zur Zoom-Pressekonferenz, um die Forderungen für das korrigierte Budget, die Umsetzung der Istanbul-Konvention und die Notwendigkeit eines feministischen Konjunkturpaketes zu präsentieren.

Wann: 14. Oktober 2020, 8.30 Uhr

Ihre Gesprächspartnerinnen

Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings



Mag.a Maria Rösslhumer, stv. Vorsitzende des Österr. Frauenrings



Mag.a Christa Kirchmair, stv. Vorsitzende des Österr. Frauenrings





Dr.in Elisabeth Klatzer, Femmes Fiscales

