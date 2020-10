Schmieraktionen in Klagenfurt

Auch BZÖ-Büro verunstaltet

Klagenfurt (OTS) - Am 10.10.2020 wurde in Klagenfurt nicht nur die Stätte der Kärntner Einheit beschmiert. Auch das BZÖ-Landesbüro in der Klagenfurter Bahnhofstraße war Ziel der Provokateure und wurde mit den gleichen Symbolen verunstaltet.

Die Aufrufe zum Tag der Kärntner Volksabstimmung zu Ausgleich und Verständnis waren noch nicht verhallt, als die vermutlich aus dem linksradikalen Umfeld stammenden Schreihälse und Zündler marodierend durch Klagenfurt zogen, um ihr Unwesen zu treiben.

Die Polizei hat ihre Arbeit sehr schnell aufgenommen und ist von sich aus aktiv geworden. Nun liegt es an der Justiz, endlich die Augenbinde vom linken Auge zu nehmen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

"Zu prüfen wird sein, ob das Land Kärnten ultralinke Vereine, die im Zusammenhang mit diesen Verwüstungen stehen, gefördert hat", fordert der BZÖ-Landesobmann Helmut Nikel.

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ Kärnten: 0463 501 246