NEOS zu Ischgl-Bericht: Ein „Kommunikationsfehler“ von Kurz und Anschober kostet dem österreichischen Tourismus seinen Ruf

Hoyos: „Leidtragende sind Unternehmer_innen in unserem Land, auf deren Rücken das Missmanagement der Regierung ausgetragen wurde.“

Wien (OTS) - In seiner Kritik am Management des COVID-Ausbruchs in Ischgl durch die Bundesregierung bestätigt, sieht sich der Vorsitzende des Rechnungshof-Ausschusses und NEOS-Abgeordnete Douglas Hoyos von der Präsentation des Berichtes der Expert_innenkommission. „Der Bericht zeigt ganz klar, dass die Verantwortung für das Ischgl-Chaos bei Bundeskanzler Kurz, Gesundheitsminister Anschober und Landeshauptmann Platter liegt. Dieses tragische Beispiel beweist, dass Regieren durch Pressekonferenzen in einer Krise nicht funktioniert. Die Quarantäne des Paznauntals hat der Kanzler völlig ohne Rücksprache mit den lokalen Behörden angekündigt. Der Bericht attestiert hier einen ‚Kommunikationsfehler‘ – wie wir wissen mit fatalen Folgen“, so Hoyos, der sich einmal mehr frage „wieviel Kurz, Anschober und Co. seit März gelernt haben. Welche Schritte hat die Regierung gesetzt, dass so etwas nicht mehr passiert?“

„Bundeskanzler Kurz muss jetzt reagieren“

Jetzt müsse transparent, vollständig und unabhängig aufgeklärt werden. Hier sehen NEOS Bundeskanzler Kurz und seinen ÖVP-Landeshauptmann Platter am Zug. „Leidtragende sind die Österreicherinnen und Österreicher und vor allem die Unternehmen im Tourismus, deren Ruf durch dieses Missmanagement der Behörden in Tirol und auf Bundesebene ruiniert wurde. Kurz und Platter müssen jetzt aufarbeiten und notwendige Konsequenzen ziehen – bis hin zu personellen. Die Menschen in Österreich und in Tirol haben sich bessere Politik verdient als die der türkis-grünen Landes- und Bundesregierung.“

