St. Leonhard am Forst: Fahrbahnerneuerung an Landesstraße B 215 bei Grimmegg startet

Fahrbahngeneralsanierung Landesstraße L 106 bei Grillenreith

St. Pölten (OTS) - In Anwesenheit von Gerhard Karner, 2. Präsident des NÖ Landtages, erfolgte kürzlich der Baubeginn für die Erneuerung der Landesstraße B 215 im Freilandbereich zwischen St. Leonhard am Forst und Mank im Gebiet Grimmegg auf einer Länge von rund 1,1 Kilometern. Die Landesstraße B 215 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von etwa 3.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert. Auf der Sanierungsfläche von rund 7.500 Quadratmetern werden unter Beibehaltung der Straßenbreiten neben der schadhaften Fahrbahn auch die vorhandenen Busbuchten erneuert. Abschließend wird die Bodenmarkierung aufgebracht und durch die Straßenmeisterei Mank das Bankett dem Neubestand wieder angepasst. Mit Kosten von 400.000 Euro führt die Bauarbeiten die Firma Anton Traunfellner in einem Zeitraum von rund zwei Wochen durch.

Für eine rasche und effiziente Durchführung der Arbeiten ist von 12. Oktober bis spätestens 23. Oktober eine Totalsperre der Landesstraße B 215 im Baustellenbereich erforderlich. Der Verkehr wird über die Landesstraßen B 29 (Strannersdorf, Aichbach) und L 106 (Geigenberg) umgeleitet.

Saniert wurde bereits die Landesstraße L 106 zwischen Steinparz und Haslach bei Grillenreith auf einer Länge von rund zwei Kilometern. Nach den Fräsarbeiten war es erforderlich, kleinflächige Sanierungen in der Tragschicht vorzunehmen. Abschließen wurde wieder eine vier Zentimeter starke Deckschicht aufgetragen. Die Bankettarbeiten und das Aufbringen der Bodenmarkierung bildeten den Abschluss der Fahrbahnerneuerung. Drei Busaufstandsflächen wurden von der Straßenmeisterei Mank neu errichtet. Mit Kosten von rund 175.000 Euro (Land Niederösterreich 155.000 Euro, Marktgemeinde St. Leonhard am Forst 20.000 Euro) wurden die Arbeiten durchgeführt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

