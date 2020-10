2. Bezirk: „Q202-Kunst im Freigang“ startet Donnerstag

Ab 15.10.: 8 Kunst-Orte in der Taborstraße, Info: 0650/212 79 20

Wien (OTS/RK) - Den beliebten alljährlichen „Q202-AtelierRundgang“ musste der Organisator, Hans Heisz, absagen. Das Projekt soll laut Heisz „nach der Corona-Hochschaubahn“ wieder durchgeführt werden. Heuer setzen Heisz und der Verein „melt-art kulturelle Verschmelzung“ mit der „Q202 Freie Kunst und Kulturinitiative“ andere künstlerische Akzente: Unter der Devise „Q202-Kunst im Freigang“ werden an 8 Stellen im 2. Bezirk auf der Taborstraße Podeste errichtet, auf denen Kunstwerke zu sehen sind. ONA B. präsentiert ihr Schaffen an 7 Orten in der Taborstraße (nächst Obere Donaustraße, Gredlerstraße, Glockengasse, Klanggasse, Am Tabor, Nordbahnstraße, Vorgartenstraße). Auf dem 8. Platz (bei der Leystraße) wird eine Foto-Säule (Gestaltung: Deyzac/Lukas) gezeigt. Start der Kunst-Aktion ist am Donnerstag, 15. Oktober. Bis „Mitte/Ende November“ bleiben die Werke in der Taborstraße, danach können Arbeiten weiterer Künstlerinnen und Künstler folgen. Die Besichtigung ist kostenlos. Erteilung von Auskünften: Telefon 0650/212 79 20 (Hans Heisz).

Beantwortung von Fragen per E-Mail: hans.heisz@drei.at

Eröffnet wird das neu kreierte Ausstellungsprojekt „Q202-Kunst im Freigang“ am Donnerstag, 15. Oktober, im Atelier „On SPACE“ (2., Volkertstraße 17, Zugang: Volkertplatz) der Kreativen ONA B.. Die frei zugängliche Veranstaltung beginnt um 17.00 Uhr. Ema Kaiser-Brandstätter (selbstständige Kultur-Managerin) spricht einleitende Worte. Das Duo Heisz und Weiss ist für das musikalische Programm zuständig. Wie bislang beim „Q202-AtelierRundgang“ üblich, will die neue Präsentation ebenso die Herstellung von Kontakten zwischen Kunstschaffenden und Kunstinteressierten fördern. Angaben sind auf den Podesten zu finden. Anfragen wegen der Aktion „Q202-Kunst im Freigang“ beantwortet Hans Heisz via E-Mail: hans.heisz@drei.at.

Allgemeine Informationen:

Q202 Freie Kunst und Kulturinitiative: www.q202.at/

The Official Website - ONA B.: www.ona-b.com

Kultur im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse