Bezirksmuseum 4: Vortrag „Kabarett auf der Wieden“

Wien (OTS/RK) - Die nächste Veranstaltung in der Reihe „Wiedener Vorträge“ geht am Mittwoch, 14. Oktober, im Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4) über die Bühne. An dem Abend redet der ehrenamtlich wirkende Museumsleiter Philipp Maurer über die Thematik „Kabarett auf der Wieden“. Um 18.30 Uhr beginnt der Bezirkshistoriker mit einem aufschlussreichen Rückblick. Der Eintritt ist gratis. Spenden für das Museum sind willkommen.

Philipp Maurer verweist im Rahmen seines Vortrags zum Beispiel auf die „Wiener Gruppe“ und auf das „Literarische Kabarett“ im „Gewerkschaftshaus“ im 4. Bezirk. Zudem behandelt der Referent das einstige Wirken von Topsy Küppers im Theater „Freie Bühne Wieden“ und das Debut des Künstlers Erwin Steinhauer im Lokal „Atlantis“. Für Fragen der Zuhörerschaft hat Maurer immer ein offenes Ohr. Der Museumschef unterstreicht die Wichtigkeit der Einhaltung der Corona-Regeln (Mund-Nase-Schutz, Abstand, u.a.) und bittet um verbindliche Anmeldungen: Telefon 581 24 72 bzw. E-Mail bm1040@bezirksmuseum.at.

