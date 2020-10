Die „Soko Donau“ auf mörderisch-spannendem „Angeltrip“

Außerdem am 13. Oktober in ORF 1: Die „Soko Kitzbühel“ ermittelt im Fall „Unsichtbar“

Wien (OTS) - Was für die „Soko Donau“-Damen ein gemütlicher „Angeltrip“ werden hätte sollen, entpuppt sich am Dienstag, dem 13. Oktober 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu einem neuen Fall – bei dem „Dancing Star“ Edita Malovčić und „Vorstadtweib“ Ines Honsel ins Visier der Ermittlungen geraten. In der „Soko Kitzbühel“-Dacapofolge „Unsichtbar“ wirft um 21.05 Uhr der Tod einer jungen Frau bei einer riskanten Kletteraktion zahlreiche Fragen auf.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Donau – Angeltrip“ (Dienstag, 13. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie Edita Malovčić und Ines Honsel in Episodenrollen; Regie: Holger Barthel

Es soll ein lustiger Angelausflug werden: Henriette (Brigitte Kren) ist schon am Wolfgangsee, am Tag darauf sollen Penny (Lilian Klebow) und Franziska (Maria Happel) dazustoßen. In der Frühstückspension findet zur gleichen Zeit ein etwas sonderbares Eso-Seminar statt. Henriette wacht nachts auf und hat üble Halluzinationen. Liegt es am Tee, den sie abends getrunken hat? Und ist die junge Frau, die mit Schaum vor dem Mund um ihr Leben ringt, echt, oder Teil der Vision? Am nächsten Morgen ist die Frau verschwunden. Abgereist, erklären die Seminarteilnehmer/innen um Dr. Helmreich (Nicki von Tempelhoff). Doch Henriette ahnt, dass da mehr dahinter ist. Und aus dem Angelwochenende wird für die „Soko“-Damen ein Mordfall.

„Soko Donau“ ist eine Koproduktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Unsichtbar“ (Dienstag, 13. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Veronika Polly sowie u. a. Lisa Hörtnagl in einer Episodenrolle; Regie: Rainer Hackstock

Mit Videos riskanter Kletteraktionen wurde Lara Kreidl zum YouTube-Star, doch bei einer Felsklippe findet sie schließlich ihren Tod. Da sie einen Wingsuit trägt, sieht es zuerst nach einem missglückten Stunt aus, doch die Spuren am Tatort sprechen eine andere Sprache. Laras Manager Christian Flaschner (Markus Böker) vermutet den Mörder unter den teilweise aufdringlichen Fans der beliebten YouTuberin. Jedoch hat auch Laras Konkurrentin Adriana Noack (Lisa Hörtnagl), die sich seit Kurzem in Kitzbühel aufhält, ein Mordmotiv: Berühmtheit, Geld und Klickzahlen.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at