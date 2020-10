„DIE.NACHT“: Gerhard Polt und Gunkl bei „Willkommen Österreich“ am 13. Oktober in ORF 1

Außerdem: Benny Hörtnagl begrüßt Oehl „Live im SK1“

Wien (OTS) - Kabarett pur gibt es in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 13. Oktober 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1, wenn die beiden Kabarettisten Gerhard Polt und Gunkl bei Stermann und Grissemann zu Gast sind. Der Menschenkenner Polt geht den Abgründen des „Bayern an sich“ auf den Grund und die Well-Brüder liefern den Soundtrack zum Panoptikum Bavaricum. Gunkls neues Soloprogramm schwingt sich hingegen als „abendfüllende Abschweifung“ in geistige Höhen. Mit der Frage nach den qualitativen und quantitativen Unterschieden und ob man daraus eine moralische Instanz des Universums ableiten kann, macht er seinem Ruf als Philosoph unter den Kabarettisten alle Ehre. Das Popduo Oehl präsentiert dann danach um 23.15 Uhr in der bereits vorletzten Ausgabe der ORF-1-Late-Night-Music-Sessions seinen frischen Sound und plaudert mit Benny Hörtnagl „Live im SK1“. Das Finale von „Live im SK1“ bestreitet dann am 20. Oktober die Band Wanda. Um 23.45 Uhr ist „Reiseckers Reisen“ beim Dacapo im Lavanttal unterwegs.

„Willkommen Österreich mit Stermann und Grissemann“ um 22.00 Uhr

Gerhard Polt steht seit mittlerweile 40 Jahren gemeinsam mit den Well-Brüdern auf der Bühne. Im Zusammenspiel ergibt sich ein unterhaltsamer „Bairischer Abend“ der besonderen Art, fernab von weiß-blauer Weißwurstidylle und Bierseligkeit. Die drei nehmen musikalisch das politische Geschehen Bayerns und vom Rest der Welt aufs Korn. Eine Kostprobe davon bietet die gemeinsame Schlussnummer mit der Hausband Russkaja.

Der unter dem Künstlernamen Gunkl bekannte Günther Paal bringt sein Publikum nicht nur zum Lachen, in seinen Programmen „paaren sich tiefe Einsichten mit derart geistreichem Witz, dass sie ein staunendes Schmunzeln nach dem anderen erzeugen“ schrieb „Der Standard“ über sein „Philosophisches Pflichtseminar“. Ob er auch das Philosophicum Bavaricum besteht?

„Live im SK1: Oehl“ um 23.15 Uhr

„Das ist ungehört und geht runter wie Öl!“ – so bezeichnet Herbert Grönemeyer den Sound von Oehl. In einer Welt, in der es fast alles schon gibt, ein riesiges Kompliment. Das Popduo, bestehend aus Ari Oehl und dem Island-Salzburger Hjörtür Hjörleifsson, präsentiert „Live im SK1“ vier Songs seines aktuellen Albums „Über Nacht“. Im Talk mit Benny Hörtnagl erzählen sie, wie Herbert Grönemeyer sie entdeckte und zu seinem Label „Grönland Records“ holte, über die darauffolgende Stadion-Tour mit ihm, bei der sie vor mehr als 10.000 Menschen spielten und über ihren besonderen Sound:

„Mir hat mal jemand gesagt, bei Oehl ist es wie bei Radiohead, die ersten paar Male hören, denkt man sich, was ist denn das und je öfter man’s hört, desto süchtiger wird man und irgendwann kriegt man’s nicht mehr los!“ meint Ari Oehl „Live im SK1“. Besonderes Highlight wird die gemeinsame Performance mit dem Popduo Boy, die im deutschen Sprachraum seit ihrem Hit „Little Numbers“ sehr erfolgreich unterwegs sind. Oehl präsentieren im ORF-Ton- und Musikstudio SK1 mit ihrer Band ihren eingängigen, frischen Sound, der noch viele überraschen wird.

