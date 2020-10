Wien-Wahl 2020: 2 Millionen ZuseherInnen* auf PULS 4, PULS 24 und ATV mit dabei

Den Wahltag gestern verfolgten 922.000 ZuseherInnen* auf ATV und PULS 24. 36 Prozent der WienerInnen informierten sich über die gesamte Wahl-Berichterstattung auf den drei Sendern.

Wien (OTS) - Rund 2 Millionen ZuseherInnen* informierten sich im Rahmen der gesamten Wahlberichterstattung sowie am Wahltag, den 11. Oktober, auf PULS 4, PULS 24 und ATV. 922.000 ZuseherInnen*** entfallen auf den Wahltag direkt.



Die gesamte Wahlberichterstattung inkl. Duelle und Elefantenrunden auf den Sendern der Gruppe verfolgten 583.000 WienerInnen bzw. 36% der Wiener Bevölkerung (**WSK).



PULS 4 und PULS 24 sowie ATV boten an vier Hauptabenden im Wahlkampf sowie am Wahltag live von der Wien-Wahl 2020. Am Wahltag berichtete PULS 24 live durch den Tag ab 9:00 Uhr, ATV - Meine Wahl ab 16:45 Uhr mit der ersten Trendprognose um 17:00 Uhr.

Wahlsonntag, 11. Oktober:

Auf ATV verfolgten ATV - Meine Wahl insgesamt 659.000 ZuseherInnen*** den gestrigen Wahltag (16:45-19:45 + ATV Aktuell: Die Woche).

Auf PULS 24 lag der WSK gestern bei 345.000 ZuseherInnen*** über den Tag hinweg.

PULS 24 NEWS wachsen weiter

Die 18:45 Uhr PULS 24 NEWS auf PULS 4 steigern sich seit März mit neuen Bestwerten. Bisheriger Höhepunkt und höchster Wert seit Sendungsbestehen war der September mit 6,8 Prozent Marktanteil (E12-49).

Die News auf ProSieben Austria sind im aktuellen Jahr auch gut unterwegs, der September kam auf 7,5 Prozent Marktanteil, bei SAT.1 Österreich auf 2,6 Prozent. (MA E12-49 (MO-SO)).

(MO-SO)). Die PULS 4 NEWS um 18:45 Uhr liegen im Jahresschnitt +20 Prozent über Vorjahr (4,7 Prozent) (E12-49, Mo-So).

Die PULS 24 NEWS auf ProSieben Austria liegen mit 8,1 Prozent ebenfalls über Vorjahr (E12-49, Mo-So).





ATV Aktuell deutlich über Senderschnitt

Um 19:20 Uhr lag im September bei 5,2 Prozent Marktanteil (E12-49) und 5,3 Prozent Marktanteil (E12+).

Im Schnitt informierten sich 124.000 ZuseherInnen um 19:20 Uhr auf ATV über die neusten Nachrichten aus Österreich und der Welt.

Nach 9 Monaten liegt der Jahresschnitt der News bei 6,1% (E12-49) und 5,5% Marktanteil E12+.

Letztes Monat sahen 1,8 Mio. ZuseherInnen ATV Aktuell auf ATV oder ATV2 (*****WSK).



*WSK: Der weiteste Seherkreis enthält alle ZuschauerInnen, die zumindest 1 Minute konsekutiv die Wahlberichterstattung am 27.09. und 05.-11.10. auf ATV, PULS 4 bzw. PULS 24 und gesehen haben (E12+).

**WSK: Der weiteste Seherkreis enthält alle ZuschauerInnen aus Wien, die zumindest 1 Minute konsekutiv die Wahlberichterstattung am 27.09 und 05.-11.10. auf ATV, PULS 4 bzw. PULS 24 und gesehen haben (E12+ Wien).

***WSK: Der weiteste Seherkreis enthält alle ZuschauerInnen, die zumindest 1 Minute konsekutiv die Wahlberichterstattung am 11.10. auf ATV und PULS 24 gesehen haben (E12+).

*****WSK: Der weiteste Seherkreis enthält alle ZuschauerInnen, die zumindest 1 Minute konsekutiv "ATV Aktuell" im September auf ATV oder ATV 2 gesehen haben (E12+).



Quelle: AGTT/GfK TELETEST; Evogenius Reporting; 27.09.; ab 04.10-.11.10.2020 (vorläufig gewichtet); ATV, PULS 4, PULS 24; E12+, E12-49; personengewichtet; inclusive VOSDAL/Timeshift; Standard

Quelle: AGTT/GfK TELETEST; Evogenius Reporting; 01.01.2020-10.09.2020; personengewichtet; inclusive VOSDAL/Timeshift; Standard



