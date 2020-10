Film-Abend „Der Spanienkämpfer“ im Bezirksmuseum 2

E-Mail-Anmeldung für 15. Oktober: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Team aus dem Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) bittet am Donnerstag, 15. Oktober, zu einem Film-Abend. Anlass für die Veranstaltung ist die Benennung des „Hans Landauer-Hofes“ im 2. Bezirk. Vorgeführt wird der Streifen „Der Spanienkämpfer – Hans Landauer erzählt seine Lebensgeschichte“. Der Vorsitzende der „Vereinigung österreichischer Spanienkämpfer*innen“, Ernst Berger, spricht einführende Worte. Programm-Anfang: 18.30 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Corona-Vorschriften sind zu beachten. Eine Anmeldung ist unbedingt nötig: Telefon 4000/02 127 und E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at

Der 1921 geborene Hans Landauer nahm am spanischen Bürgerkrieg teil. Der Kämpfer für die Demokratie wurde einstmals durch die „Gestapo“ verhaftet und dann in das Konzentrationslager Dachau überstellt. Landauer betreute während der NS-Zeit inhaftierte republikanische Spanier und war später als Kriminalist im Einsatz. Nach seinem Eintritt in den Ruhestand engagierte sich Landauer im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Von 1983 bis 2010 lebte der 2014 verstorbene „Spanienkämpfer“ in der Halmgasse im 2. Bezirk.

Allgemeine Informationen:

Vereinigung österreichischer Freiwilliger in der Spanischen Republik (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Vereinigung_österreichischer_Freiwilliger_in_der_Spanischen_Republik

Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

