Neue Digital Marketing Managerin bei LUKOIL INTERNATIONAL

Wien (OTS) - Viktoria Littmann (30) unterstützt das Team der LUKOIL INTERNATIONAL GmbH in Österreich als Digital Marketing Managerin. Die Ukrainerin baut künftig die digitale Positionierung des international agierenden Mineralölkonzerns weiter aus.

„Als eines der weltweit größten privaten Ölförderungsunternehmen mit Sitz der internationalen Konzernholding in Wien sowie der Europazentrale der Schmiermittelsparte LUKOIL Lubricants in der Lobau ist LUKOIL stark mit Österreich verbunden. Wir sind ein global agierender Konzern, was sich auch in unserer Mitarbeiterstruktur widerspiegelt. Alle unsere Mitarbeiter verfügen über internationale Erfahrung, Spezialexpertise in ihren jeweiligen Bereichen und sind mehrsprachig“, erklärt Robert Gulla, CEO der LUKOIL Holding Wien.

Littmann absolvierte ihren Bachelor of Economics an der Nationale Taras-Schewtschenko-Universität in Kiew mit Ausbildungsschwerpunkt Finanzwirtschaft, den sie 2012 abschloss. Im Jahr 2015 führte Littmanns beruflicher Werdegang nach Österreich und zu LUKOIL INTERNATIONAL in Wien in die interne Kommunikation. 2018 schloss sie ihre Ausbildung mit einem Master in Internationaler Betriebswirtschaft – Schwerpunkt Marketing und e-Business – an der Universität Wien ab. Neben ihrer beiden Muttersprachen Ukrainisch und Russisch beherrscht Littmann verhandlungssicheres Deutsch und Englisch sowie fließend Spanisch. Mit ihrer Expertise und Unternehmenserfahrung unterstützt sie das LUKOIL-Team nun als Digital Marketing Managerin und zeichnet für digitale Kommunikation, Online-Marketingstrategien und Online-Positionierung von LUKOIL verantwortlich.

