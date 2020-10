SARS-CoV-2 positiv getestete Person am 06.10.2020 in der Therme NOVA in Köflach

Personen, die sich zum selben Zeitpunkt in der Therma NOVA aufgehalten haben, werden ersucht, ihren Gesundheitszustand selbst zu überwachen

Wien (OTS) - Die AGES informiert im Auftrag der Landessanitätsdirektion Steiermark, dass eine auf SARS-CoV-2 positiv getestete Person am 06.10.2020 zwischen 11:00 und 18:00 Uhr in der Therme NOVA (an der Quelle 1, 8580 Köflach) anwesend war.



Personen, die sich zum selben Zeitpunkt in der Therma NOVA aufgehalten haben, werden ersucht, ihren Gesundheitszustand selbst zu überwachen sowie freiwillig soziale Kontakte und große Menschenansammlungen zu meiden. Bei Symptomen sollte umgehend die Gesundheitsnummer 1450 und die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde kontaktiert werden. Geben Sie beim Telefonat bitte an, dass Sie zum fraglichen Zeitpunkt ebenfalls in der Therme NOVA waren.

