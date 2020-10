Bauernbund: Gratulation an Gernot Blümel zum hervorragenden Wahlergebnis in Wien

ÖVP-Spitzenkandidat Gernot Blümel kann das Wahlergebnis aus 2015 verdoppeln - ein Plus von 9,4 Prozent

Wien (OTS) - Strasser: Gratulation an Spitzenkandidat Gernot Blümel und sein Team

„Herzliche Gratulation an Finanzminister und Spitzenkandidat der Neuen Volkspartei Wien Gernot Blümel. Der Erfolg der ÖVP in Wien wurzelt auch im hohen Zuspruch für die Politik der Bundesregierung bei den Wienerinnen und Wienern“, so Bauernbund-Präsident Abg. z. NR DI Georg Strasser in einer ersten Reaktion auf das vorläufige Wahlergebnis bei der Wien-Wahl.

Totschnig: Starke Zugewinne unter Blümel

Die Neue Volkspartei Wien kann ihr Wahlergebnis um 9,4 Prozent auf gesamt 18,7 Prozent ausbauen. Damit würde die Neue Volkspartei Wien 14 zusätzliche Mandate im Gemeinderat gewinnen. „Ein Plus, laut ersten Hochrechnungen, von 9,4 Prozent ist ein historischer Zugewinn. Das ist ein starkes Ergebnis für die Neue Volkspartei in Wien. Dank gebührt Gernot Blümel, seinem Team und nicht zuletzt den Wählerinnen und Wählern, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben“, so Bauernbund-Direktor Mag. Norbert Totschnig.

Zusammenarbeit mit Bundesländern stärken

„Die Coronakrise hat gezeigt, wie wichtig Zusammenhalt und schnelle Koordination von politischen Maßnahmen sind. Auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Entscheidungsträgern in der Bundeshauptstadt und den Bundesländern pochen wir weiterhin. Nur gemeinsam können wir die weltweite Gesundheits- und Wirtschaftskrise bewältigen und somit auch die heimische Landwirtschaft unterstützen und stärken“, so Strasser und Totschnig abschließend.



