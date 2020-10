Stellv.Bundessprecher Kaineder: Wien-Wahl: Starkes Ergebnis der Grünen ist Rückenwind für die OÖ-Wahl 2021

Grüne Rolle als Taktgeber für Klimaschutz und Lebensqualität klar bestätigt.

Linz (OTS) - „Der Grüne Erfolgslauf setzt sich auch in der Bundeshauptstadt fort. Der erzielte Stimmenzuwachs ist ein sehr gutes Ergebnis, zu dem ich den Wiener Grünen und Birgit Hebein sehr herzlich gratuliere. Dieses Votum bestätigt erneut die breite Unterstützung der Bevölkerung für die Rolle der Grünen als Taktgeber für Klimaschutz und Lebensqualität. Das Ergebnis der Landtagswahl zeigt auch den klaren Wunsch der Wienerinnen und Wiener, dass die Bundeshauptstadt von Rot-Grün in eine Zukunft mit mehr Grün und weniger Beton geführt wird“, kommentiert der Grüne Landessprecher und stellvertretende Bundessprecher LR Stefan Kaineder das Ergebnis der Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlen.

Dieser Wahlerfolg ist natürlich auch Rückenwind für die Grünen in Oberösterreich rund ein Jahr vor den Landtagswahlen. „Für immer mehr Menschen ist die Sicherung unserer Lebensgrundlagen und der Kampf gegen die Klimakrise eine ganz zentrale Herausforderung. Diesem Auftrag werden die Grünen auch in Oberösterreich mit viel Elan nachkommen. Gerade jetzt ist es unsere Aufgabe das Land mit mutigen Investitionen rasch klimafit zu machen und damit Arbeitsplätze und Einkommen zu schaffen und zu sichern. Bei der Landtagswahl 2021 wollen wir uns auch in OÖ den Auftrag für diesen Zukunftskurs holen.“

