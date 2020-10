VP-Generalsekretär Melchior gratuliert Wiener Volkspartei und Gernot Blümel zu sensationellem Wahlergebnis

Erste Hochrechnung zeigt Verdopplung des Ergebnisses

Wien (OTS) - „Die erste Hochrechnung zeigt ein grandioses Ergebnis für die Volkspartei in Wien mit einer Verdopplung der Wählerstimmen. Ich bedanke mich bei Gernot Blümel und all unseren Kandidatinnen und Kandidaten, die einen sicheren und verantwortungsvollen Wahlkampf geführt haben und die Menschen in Wien in unzähligen Begegnungen und Gesprächen vom Weg der neuen Volkspartei überzeugt haben. Das starke Abschneiden der Volkspartei macht den Wunsch Vieler nach Veränderung sichtbar, frei nach dem Motto: Mehr Türkis für Wien“, zeigt sich der Generalsekretär der Neuen Volkspartei, Axel Melchior, höchsterfreut.

Noch sei keine endgültige Beurteilung des Ergebnisses möglich, so Mechior: „Aufgrund der Coronapandemie haben so viele Wienerinnen und Wiener wie noch nie per Briefwahl gewählt. Selbstverständlich gilt es noch das endgültige Wahlergebnis abzuwarten.“

