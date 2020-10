ÖAAB-Spitze gratuliert Gernot Blümel und seinem Team zum höchsten Zugewinn aller Parteien und dem starken Ergebnis

Wien (OTS) - ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger und ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits gratulieren der neuen Volkspartei Wien zum starken Ergebnis und zum sensationellen zweiten Platz bei der heutigen Wahl zum Gemeinderat. "Dieses Wahlergebnis kann sich sehen lassen. Keine andere Partei kann mehr Zugewinn an Wählerstimmen verzeichnen. Dafür gebührt Gernot Blümel und seinem Team unser Respekt", so Wöginger.

"Wer sich ehrlich auch um die Anliegen kümmert und die großen Herausforderungen anpackt, hat die Chance, bei Wahlen das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zu bekommen. So arbeitet die neue Volkspartei Wien und so hat sie deutlich dazugewonnen. Mein besonderer Respekt gilt Gernot Blümel sowie alle Kandidatinnen und Kandidaten", so Zarits abschließend.

