Mahrer: Großartiges Comeback der Volkspartei in Wien

Wirtschaftsbund gratuliert Gernot Blümel und seinem Team zum Wahlerfolg

Wien (OTS) - „Ein großartiges Ergebnis für Gernot Blümel und die Volkspartei in Wien. Der größte Zugewinn an Stimmen bei dieser Wahl bestätigt, dass die Volkspartei auf die richtigen Themen setzt – in Wien und in Österreich. Angesichts schwieriger Zeiten braucht es einen starken Kurs für ein wirtschaftliches Comeback“, freut sich Wirtschaftsbund-Präsident Harald Mahrer.



„Trotz schwieriger Umstände ist Gernot Blümel und der Volkspartei in Wien ein fulminanter Wahlkampf mit einem Top-Ergebnis gelungen. Wir hoffen, dass diesem starken Signal für die Volkspartei bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen in Wien Rechnung getragen wird", ergänzt WB-Generalsekretär Kurt Egger abschließend.



