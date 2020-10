Wien-Wahl – Rendi-Wagner und Deutsch gratulieren der SPÖ Wien und Bürgermeister Ludwig zum starken Ergebnis

Klare Bestätigung für sozialdemokratische Kernthemen - Fortsetzung des Aufwärtstrends für die Sozialdemokratie

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratulieren der SPÖ Wien und ihrem Vorsitzenden, Bürgermeister Michael Ludwig herzlich zum starken Wahlergebnis, das sich laut ersten Hochrechnungen abzeichnet: „Das ist ein großer Erfolg und ein starkes Votum für ein sozialdemokratisch geführtes Wien, das bei Bürgermeister Michael Ludwig in den richtigen Händen ist.“ Die SPÖ-Chefin betonte: „Es gibt in ganz Europa nur wenige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Millionenstädten, die so ein starkes WählerInnenvertrauen haben. Der riesige Vorsprung auf den Zweitplatzierten ist Ausdruck dieses starken Vertrauens.“ Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer strich den „sehr guten Wahlkampf unter besonderen Corona-Bedingungen“ hervor: „Die Wiener SPÖ ist unermüdlich gerannt für sozialdemokratische Themen, die für die Bevölkerung zentral sind.“ ****

Die SPÖ Wien habe auf sozialen Zusammenhalt und auf sozialdemokratische Kernthemen gesetzt: Arbeit und Beschäftigung, Spitzenmedizin und Pflege für alle, bestmögliche Bildung und leistbares Wohnen. „Für die Wienerinnen und Wiener sind diese sozialdemokratischen Kernthemen wichtig und vor allem sachliche Lösungen ohne parteipolitisches Hick-Hack – das ist sicher eines der Erkenntnisse aus dieser Wahl“, so Deutsch.

Fest steht, so Rendi-Wagner: „Dieses Ergebnis ist eine Stärkung der gesamten SPÖ und eine Fortsetzung des Aufwärtstrends für die Sozialdemokratie.“ Die Parteivorsitzende erinnerte an die vergangenen Wahlerfolge: „Wir haben Anfang des Jahres im Burgenland eine erfolgreiche Wahl geschlagen, in der Steiermark haben wir bei den Gemeinderatswahlen ein Plus erzielt, sind in über 120 Gemeinden stärker geworden und haben viele Städte dazugewonnen. In Vorarlberg gelang es in der Landeshauptstadt Bregenz nach 30 Jahren wieder, das Bürgermeisteramt zu erobern. Und heute dieses großartige Ergebnis in Wien. Das zeigt, dass die SPÖ sowohl im ländlichen Raum als auch in den Städten erfolgreich sein kann.“

„Wir nehmen diesen Schwung, diesen Zuspruch der Wählerinnen und Wähler und die klare Bestätigung für sozialdemokratische Kernthemen mit: Denn gerade jetzt, angesichts der herrschenden Rekordarbeitslosigkeit, braucht es eine starke SPÖ, die sich gemeinsam und mit ganzer Kraft für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen einsetzt“, so die SPÖ-Chefin und der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. (Schluss) bj/sc

