Schnabl/Kocevar: Die Zukunft Wiens ist weiter in den besten Händen

SPÖ NÖ gratuliert Michael Ludwig zu seinem Wahlerfolg

St. Pölten (OTS) - „Wir freuen uns mit Michael Ludwig und seinem Team über diesen großartigen Wahlerfolg!“, gratulieren SPÖ NÖ Landesparteivorsitzender LHStv. Franz Schnabl und Landesgeschäftsführer Bgm. Wolfgang Kocevar im Namen der niederösterreichischen Sozialdemokratie.

Michael Ludwig habe von Anfang an seine Rolle als Wiener Bürgermeister hervorragend gemeistert. „Beste Gesundheitsversorgung, Stärkung des Arbeitsmarktes, gute Schulen und kostenfreie Kindergärten, leistbares Wohnen sowie ein modernes und soziales Wien – all das macht die SPÖ in der Bundeshauptstadt seit Jahrzehnten möglich“, erklären Schnabl und Kocevar.

„So gut wie alles, was Wien heute so lebenswert macht und international bewundert und von den WienerInnen geliebt wird, hätte es mit einer ÖVP-Regierung nicht gegeben“, zitieren die beiden aus einem Posting des Schriftstellers Robert Menasse, das Blümel löschen ließ. Aber aus Facebook gelöscht heiße nicht, dass auch die WienerInnen das vergessen würden.

„Dieses Ergebnis ist auch eines, das für die gesamte Sozialdemokratie – in Bund und Ländern – wichtige Impulse gibt. Die Themen der SPÖ sind aktueller denn je, Wien hat diese glaubhaft vertreten und für die Lebensrealitäten der Menschen wichtige Initiativen umgesetzt, die allesamt für die Bundesländer Vorzeigekraft haben. Es ist an der Zeit, dass auch die ÖVP in Niederösterreich über ihren Schatten springt und Best-Practice-Beispiele aus Wien, für Niederösterreich adaptiert, übernimmt“, meint Schnabl weiter.

„Die WienerInnen haben das Engagement der SPÖ in Wien anerkannt und mit ihrer Stimme Michael Ludwig und seinem Team auch weiterhin volle Unterstützung zugesagt“, erklären Schnabl und Kocevar: „Damit ist auch in Zukunft gesichert, dass – um bei den Worten des Wiener Bürgermeisters zu bleiben – Wien in den besten Händen ist. Und auch in Zukunft gute Chancen hat, sicherste und lebenswerteste Stadt der Welt zu bleiben!"

