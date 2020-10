Wien-Wahl: SPÖ-Kärnten gratuliert Team Michael Ludwig zu herausragendem Erfolg

Kaiser, Sucher: SPÖ hat entscheidend dazu beigetragen, dass Wien lebenswerteste Stadt der Welt ist. Bevölkerung hat das honoriert und klare Antwort auf Wien-Bashing anderer gegeben.

Klagenfurt (OTS) - Glückwünsche zu einem herausragenden Wahlsieg von Bürgermeister Michael Ludwig und dem Team der SPÖ-Wien kommen aus Kärnten. „Die Wienerinnen und Wiener haben mit einem unmissverständlichen Votum Michael Ludwig und der SPÖ-Wien ihr Vertrauen ausgesprochen. Herzliche Gratulation dazu“, so SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser und SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher.

Das Votum belege auch, dass die Leistungen der SPÖ, die über Jahrzehnte maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Wien zur lebenswertesten Metropole der Welt gewählt wurde, anerkannt werden. „Dass Wien eine Weltstadt ist, in der solidarischer Zusammenhalt groß geschrieben wird, die mit Offenheit und Toleranz bei den Menschen ebenso punktet wie mit klaren Integrationspflichten und –rechten sowie durch ein großartiges soziales Netz, das für Gerechtigkeit sorgt, dass diese sozialdemokratischen Tugenden auch in dem Ausmaß honoriert werden, wie sie das Ergebnis der Wien-Wahl widerspiegelt, daraus sollte auch die Sozialdemokratie insgesamt, in Österreich und auch in Europa, ihre Lehren ziehen“, betont Kaiser.

„Zugleich ist das Ergebnis auch eine klare Antwort auf das Wien-Bashing, das vor allem von einer konkurrierenden Partei, noch dazu aus Bundesregierungsverantwortung heraus, ganz offen betrieben wurde und gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für Kopfschütteln gesorgt hat“, unterstreicht Sucher.

