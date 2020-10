LH Mikl-Leitner/Ebner: Gratulation den heutigen Wahlsiegern

Volkspartei gewinnt mit Gernot Blümel wieder Gestaltungskraft in Wien

St. Pölten (OTS) - „Ich möchte dem Team der Neuen Volkspartei Wien rund um Spitzenkandidat Gernot Blümel herzlich zu diesem Wahlerfolg gratulieren – der wiedergewonnene zweite Platz ist das Resultat eines beherzten Wahlkampfes und guter Arbeit auf allen politischen Ebenen, auf denen die Volkspartei Verantwortung übernimmt. Mit dem heutigen Ergebnis hat die Volkspartei an Gestaltungskraft in und für Wien gewonnen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Ich möchte aber auch Michael Ludwig zu seinem klaren ersten Platz bei seinem ersten Antritt als Bürgermeister gratulieren. Nach diesem Wahlerfolg braucht die Bundeshauptstadt eine tragfähige Stadtregierung, um die großen Herausforderungen der Gesundheits-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise bewältigen zu können und dazu wünsche ich Bürgermeister Ludwig viel Erfolg“, betont die Landeshauptfrau.

„Auch ich möchte zum Ergebnis gratulieren und allen voran das großartige Engagement der Funktionäre, Mitglieder und Sympathisanten hervorheben. Selten zuvor haben so viele vor allem junge Wienerinnen und Wiener mit und für die Volkspartei geworben“, so der Landesgeschäftsführer der Volkspartei NÖ, Bernhard Ebner.

