FPÖ-Darmann verurteilt Denkmalschändung an der „Stätte der Kärntner Einheit“ in Klagenfurt scharf

FPÖ Kärnten setzt Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Täter aus

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Scharfe Kritik an der Denkmalschändung an der "Stätte der Kärntner Einheit" im Klagenfurter Landhaushof, welche vergangene Nacht beschmiert und schwer beschädigt wurde, übt der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Mag. Gernot Darmann.

„Dieser Vandalenakt genau am Tag des Festaktes 100-Jahre-Volksabstimmung in Kärnten durch mutmaßlich linksextreme Täter ist auf das Schärfste zu verurteilen. Das Hetzen einiger Linker sowie radikaler Nationalslowenen in den letzten Tagen gegen den Kärntner Abwehrkampf, die Kärntner Volksabstimmung sowie das gegenwärtige Zusammenleben in Kärnten, hat wie zu erwarten den Boden für solche Straftaten von Vandalen und Linksextremisten aufbereitet“, stellt Darmann fest, der an dieser Stelle von Seiten der Kärntner FPÖ eine Belohnung von 1.000 Euro für sachdienliche Hinweise aussetzt, die zur Ermittlung der Straftäter, die bei Nacht und Nebel die Stätte der Kärntner Heimat geschändet haben, führt.

