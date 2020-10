ORF III begleitet zweite „Österreichische Indie Label Woche“ werktäglich in „Kultur Heute“

Von 12. bis 19. Oktober, jeweils um 19.45 Uhr

Wien (OTS) - Nach dem erfolgreichen Auftakt 2019 geht die „Österreichische Indie Label Woche“ heuer von 19. bis 24. Oktober 2020 im Wiener Szenelokal „Reigen“ zum zweiten Mal über die Bühne. Neben den großen Plattenfirmen gibt es in Österreich viele kleine, sogenannte Independent-Labels, die sich heimischer Musik – meist abseits des Mainstreams – widmen. Sechs Tage lang präsentieren Indie-Labels einen Auszug ihres Schaffens und kuratieren je einen Abend mit ihren Musikerinnen und Musikern. Die musikalische Bandbreite reicht dabei von Rock, Pop und Soul über Hardcore und Metal bis Techno und Electronic. Zur Einstimmung auf die zweite „Österreichische Indie Label Woche“ präsentiert ORF III Kultur und Information bereits ab der Vorwoche, von 12. bis 19. Oktober, im Rahmen des Magazins „Kultur Heute“ werktäglich um 19.45 Uhr Porträts österreichischer Indie-Labels. Dabei treffen einander die Indie-Labelbetreiberinnen und -betreiber sowie jeweils ein Musik-Act an einem Ort ihrer Wahl.

Den Auftakt macht am Montag, dem 12. Oktober, das Label Rhythm & Poetry. Stellvertretend für Labelgründer und Beatbox-Legende fii ist „Indie Label Woche“-Veranstalter Till Philippi zu Gast; als Act überzeugt die Steirerin Gini mit ihrem spektakulären Pop-Sound, der Feminismus, Selbstliebe und Diversität auf einzigartige Weise, mit viel Energie und exaltierten Dancemoves thematisiert.

Am Dienstag, dem 13. Oktober, geht es ins burgenländische Kittsee zum Label Mai Lei Bel von Vlado Juščák. Produzent Daniel Stöger spricht über Odd Ashes – den ersten rein lokalen österreichischen Burgenland-Act auf „Mai Lei Bel“.

Silvertree Records präsentiert ausschließlich weibliche Künstlerinnen und steht am Mittwoch, dem 14. Oktober, im Mittelpunkt von „Kultur Heute“. Anne Eck ist nicht nur CEO des Labels, sie ist auch selbst Musikerin. Mit Maddy Rose, deren starke Stimme gleichermaßen an Norah Jones oder Amy Winehouse erinnert, jammt sie im Tonstudio von Vienna Records.

Am Donnerstag, dem 15. Oktober, steht mit monkey eines der etabliertesten Independent Labels des Landes im Mittelpunkt. Gegründet von Walter Gröbchen, hat es nicht nur Ernst Molden und vielen Protagonistinnen und Protagonisten der Neuen Wiener Schule zum Höhenflug verholfen. Der Abend im Wiener Reigen wird gemeinsam mit dem neuen, von Dietmar Hoscher gegründeten Label Blind Rope Records kuratiert. Im Plattenladen Schallter Audio & Records trifft Hoscher auf die Rockgiganten Voodoo Smurfs.

Härtere Töne schlägt das Label Mars Music Productions gemeinsam mit dem österreichischen Rock- und Metal-Magazin Stark!Strom an. Am Freitag, dem 16. Oktober, trifft ORF III den Labelbetreiber Markus Winkler und seine Schützlinge Cil City, bekannt für unvergessliche Live-Konzerte am Nova Rock, Donauinselfest, u. v. m.

Zum Finale porträtiert „Kultur Heute“ am Montag, dem 19. Oktober, das bekannte Indie-Label Problembär Records, das Größen wie Der Nino aus Wien oder Wanda entdeckt hat. Zu Gast ist das Geschwisterduo Jansky, das sein erstes Album präsentiert und u. a. von der poetischen Strahlkraft niederösterreichischer Windparks erzählt.

