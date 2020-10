Wölbitsch/Korosec: Ludwig muss Hacker das Corona-Management entziehen

Höchststand in Wien mit 511 neuen Corona-Infektionen – Hacker offensichtlich überfordert

Wien (OTS) - „Wien muss mit 511 Corona-Neuinfizierten einen neuen Negativ-Rekord vermelden. Wie lange will Ludwig seinem untätigen Gesundheitsstadtrat noch zusehen?“, fragen Stadtrat Markus Wölbitsch und Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec. Dass SPÖ-Stadtrat Hacker zuletzt aus dem Krisenstab des Innenministeriums aussteigen wollte, sei verantwortungslos gewesen. „Gerade jetzt braucht es ein nachhaltiges und schnelles Corona-Krisenmanagement für unsere Stadt“, so Wölbitsch und weiter: „Hacker ist mit der gegenwärtigen Lage maßlos überfordert, Ludwig muss seinem Stadtrat endlich das Corona-Management entziehen.“

Unzureichendes Contact-Tracing, keine angemessenen Maßnahmen zur Überwachung der Heimquarantäne sowie die Überlastung der 1450-Hotline seien das Ergebnis von Ludwig und Hackers Missmanagement. „Es kann nicht sein, dass Testergebnisse bis zu 7 Tage oder länger auf sich warten lassen. Wien muss endlich auf schnellere und quantitativere Testungen setzen“, so Korosec. „Die rot-grüne Stadtregierung darf die Hilfe des Bundes nicht weiter ausschlagen. Unsere Stadt braucht jetzt ein konsequentes Handeln, um die Zahl der Neuinfektionen in Wien zu dämmen“, so Korosec abschließend.

