Ermittlungserfolg des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle West

Vorfallszeit: 07.10.2020, 20:40 Uhr Vorfallsort: 15., Felberstraße

Wien (OTS) - Durch intensive Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle West, konnte ein 34-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger als „Drogenkurier“ ausgeforscht werden. Der Zugriff und die Festnahme des Tatverdächtigen erfolgten in der Felberstraße. Bei seiner kurzen Flucht zu Fuß warf der Mann einen Rucksack und eine Bauchtasche auf die Straße.

In den Taschen konnten größere Mengen an Suchtmittel sichergestellt werden.

240 Gramm Marihuana

75 Gramm Kokain

3 Gramm Crystal Meth

20 Tabletten Ecstasy

Nach der Festnahme wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.

