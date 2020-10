Grüne/Disoski zum Weltmädchentag: Chancengleichheit ist Grundlage für Unabhängigkeit

“You already have what it takes”

Wien (OTS) - Der internationale Weltmädchentag am 11. Oktober macht auf die noch immer bestehenden Benachteiligungen von Mädchen aufmerksam. „Noch immer werden Mädchen aufgrund von Geschlechterstereotypen eingeschränkt und in Rollen gezwängt. Sie sind außerdem häufig Opfer von Gewalt und Übergriffen“, sagt die Frauensprecherin der Grünen, Meri Disoski. „Es liegt an uns, diese Benachteiligungen zu bekämpfen. Mädchen verdienen Chancengleichheit.“

„Chancengleichheit im Zugang zur Bildung ist die Grundlage für die Unabhängigkeit junger Frauen und Mädchen“, betont Disoski. Es ist eine Aufgabe des Staates, Mädchen und junge Frauen in ihrer Selbstentfaltung zu stärken und zu unterstützen. Die Grüne Frauensprecherin verweist auf die im Regierungsprogramm vereinbarte Schwerpunktsetzung auf geschlechtersensible Mädchen- und Bubenarbeit in Bildungseinrichtungen.

„Ich wünsche mir, dass wir diesen Tag bald nicht mehr brauchen: Jedes Mädchen soll in Österreich ein selbstbestimmtes Leben führen können“, so die Grüne Frauensprecherin. An junge Frauen und Mädchen gerichtet sagt Disoski: „Egal ob Raumfahrerin, Bundeskanzlerin oder Profi-Fußballerin: You already have what it takes. Lass dir von niemandem etwas anderes einreden.“

