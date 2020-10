Host Waa Wei gewinnt erstmals GMA & Wu Qing-Feng und erhält Auszeichnung Best Male Vocalist

Taipei (ots/PRNewswire) - Die 31. Zeremonie zur Verleihung der Golden Melody Awards, die vom "Ministry of Culture of Taiwan" eingereicht wurde, fand am 3. Oktober im Taipei Music Center statt. Wu Qing-Feng gewann in diesem Jahr die Kategorie Best Male Vocalist - Mandarin und teilte mit: "Ich bin dankbar, dass ich nie klein beigegeben habe, und ich bin dankbar, dass ich weiter gesungen und aufgetreten bin." Waa Wei erhielt die Auszeichnung als Best Female Focalist - Mandarin, und sie hofft, dass es in Zukunft noch mehr geben wird. Zu den weiteren Gewinnern gehören Fire EX. als Best Musical Group, Chih Siou als Best New Artist, ABAO für den Song of the Year und Album of the Year sowie G.E.M. für den Jury Award für ihr Album City Zoo. Jolin Tsai überreichte die Auszeichnung "Best Album in Mandarin" an Joanne Wang für das Album "Love is Calling Me", und sie bemerkte: "Es ist unglaublich rührend zu sehen, wie hart alle daran gearbeitet haben, diese Zeremonie durch eine Pandemie möglich zu machen".

Die chinesischsprachige Popsongsängerin Hebe Tien führte "Anything Goes", "You Should Know About It" und "Learning from Drunk" auf. Die Königin der Liebeslieder, Fish Leong, sang "If One Day", "How Am I", "Unfortunately Not You", "Pain that Pain that Breathes" und "J'Adore". Der frühere GMA-Gewinner in der Kategorie "Best Vocalist", JJ Lin, trat mit "A Thousand Years Later" und "No Turning Back" auf. Waa Wei sang "Heaven", "Mon Chéri", "Death of Narcissus", "Full Stop", "I only care about you" und "Be an Extraordinary Ordinary Person". ØZI sang den Hit "B.O" und 9m88 lieferte eine Performance für "Aim High". Joanna Wang sang ein Cover zu Teresa Tengs "Lover", während A-Yue mit MJ116s Muta und Kenzy auftrat, um "Hands in the Pockets" unter tosendem Applaus zu präsentieren.

Wing Lo, Daniel Lo, Kasiwa, Suming Rupin, Chungho, Henry Hsu und der Malan Choir begannen die Zeremonie mit einer gemeinsamen Aufführung, bei der indigene Sprachen, Hakka und Taiwanesisch mit einbezogen wurden. Ihre Leistung konnte die Widerstandsfähigkeit und Hoffnung des diesjährigen Lebensmottos einfangen. Der Gewinner des Special Contribution Award, Rich Huang, arbeitete mit acht Schlagzeugern renommierter Bands aus Taiwan zusammen und lieferte eine inspirierende und großartige Schlagzeug-Performance ab.

Die GMA war auch bei ihren Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung clever. Jeder Nominierte und Vortragende erhielt eine spezielle Gesichtsmaske mit aufgenähten Namen. Auch im Wartebereich, der durch transparente Trennwände abgetrennt ist, damit die Kameras auch ihre Reaktionen einfangen können, sind die Nominierten von Gesichtsmasken befreit. Der Host Waa Wei diente als Direktor für Epidemiekontrolle in einem kurzen Video zur Sensibilisierung. Netizens lobte die GMA für ihre Kreativität und ihre starken Maßnahmen gegen COVID-19, als die Zeremonie erfolgreich abgeschlossen wurde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1310024/31st_Golden_Melody_Awards_Ceremony_Stage.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1310025/31st_GMA_Waiting_area_Sectioned_off_by_transparent_dividers.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1310026/31st_GMA_Presenter_Jolin_Tsai_in_mask.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1310027/Best_Female_and_Male_Vocalist__Mandarin__Waa_Wei_and_Wu_Qing_Feng.jpg

