Nepp: Wien uns Wienern – Die FPÖ ist das einzige Gegengewicht zur rot-schwarz-grünen Einheitspolitik

„Wer einen Zuwanderungsstopp will und einen zweiten Corona-Lockdown verhindern möchte, muss am Sonntag FPÖ wählen“

Wien (OTS) - „Die FPÖ ist das einzige starke Gegengewicht zur rot-schwarz-grünen Einheitspolitik. Wer einen Zuwanderungstopp will und einen zweiten Corona-Lockdown verhindern möchte, muss am kommenden Sonntag die FPÖ wählen“, sagte heute FPÖ-Wien Spitzenkandidat und Vizebürgermeister Dominik Nepp beim Wahlkampffinale vor mehr als 2.000 Besuchern am Viktor-Adler-Markt in Wien Favoriten.



„SPÖ, ÖVP und Grüne haben den Migrationswahnsinn der letzten Jahre zu verantworten. Bürgermeister Ludwig lockt mit der rot-grünen Mindestsicherung integrations- und arbeitsunwillige Migranten in das Sozialsystem und überhäuft diese mit Geldgeschenken, die ÖVP ist mit Gernot Blümel eine reine Mogelpackung. Blümel und Kurz haben es zu verantworten, dass im Jahr 2015 hunderttausende Sozialmigranten in das Land gelassen wurden. Weiters sind sie daran Schuld, dass alleine heuer schon über 8.000 Asylwerber nach Österreich gekommen sind. Nur die FPÖ ist auf der Seite der Wiener und bildet das einzige Gegengewicht zu diesem Migrationschaos“, sagte Nepp.



Der Wiener FPÖ-Spitzenkandidat forderte, dass die Vergabe von Gemeindewohnungen wieder an die österreichische Staatsbürgerschaft gekoppelt werden müsse. „Gerade im Gemeindebau ist das Wiener Lebensgefühl verloren gegangen. Tausende Gemeindewohnungen sind desolat. Genau das hat Michael Ludwig als ehemaliger Wohnbaustadtrat und jetziger Bürgermeister zu verantworten. Ich fordere Vorrang für die eigene Bevölkerung, im Wohnbau, bei Sozialleistungen und im Gesundheitsbereich.“



Weiters übte Nepp heftige Kritik an der rot-grünen Verkehrspolitik. „Pop-up Radwege, Stauchaos und Sinnlosdemos sind eine einzige Schikane. Die Grünen wollen den Spritpreis auf 4 Euro erhöhen und die SPÖ schaut bei diesen Anti-Autofahrer Maßnahmen tatenlos zu. Nur die FPÖ ist auf der Seite derjenigen, die auf das Auto angewiesen sind.“



„Die FPÖ ist die einzige Partei, die für die österreichischen Staatsbürger da ist. Wien uns Wienern. Wer eine konsequente rot-weiß-rote Politik haben will, muss mit einer Stimme der Nachhaltigkeit am Sonntag die FPÖ wählen“, so Nepp.



