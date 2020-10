FPÖ – Reifenberger: Wirtschaft und Kultur sind dank der türkis-grünen Bundesregierung im freien Fall

Kritik Klaus Albrecht Schröders an der unkoordinierten, widersprüchlichen und verunsichernden Krisenkommunikation der Bundesregierung ist sinnbildlich für unsere Misere

Wien (OTS) - Der Generaldirektor der Albertina, Klaus Albrecht Schröder, übt heftige Kritik an der Krisenkommunikation der Bundesregierung. Die widersprüchlichen Verlautbarungen würden zu einem bodenlosen Fall der Besucherzahlen führen und ältere Gäste sowie internationales Publikum fernhalten, so der Generaldirektor der Albertina.

Gerade jene Kultureinrichtungen, welche bisher positiv gewirtschaftet und einen hohen Eigendeckungsgrad hatten und daher mit wenig Förderungen ausgekommen sind, trifft es jetzt besonders hart. „Mit dem Aufrechterhalten einer künstlichen Krisensituation durch die Regierungsparteien muss daher endlich Schluss sein. Die heimische Kunst- und Kulturszene hat genug gelitten“, sagte dazu heute der freiheitliche Kultursprecher Volker Reifenberger.

Mit den massenweisen Testungen im gesamten Bundesgebiet würden zwar künstlich Fallzahlen generiert, die Zahl an tatsächlich symptomatisch erkrankten oder gar hospitalisierten Personen sei aber weiterhin nicht besorgniserregend. „Trotz des notwendigen Schutzes unserer von COVID-19 bedrohten Bürger muss endlich ein Einsehen kommen, dass Österreich nicht dauerhaft im Notbetrieb laufen kann“, betonte Volker Reifenberger.

Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete aus Salzburg sieht am Beispiel der Albertina, in Vertretung unzähliger Betriebe, dass die Subventionen aus der öffentlichen Hand hinten und vorne nicht ausreichen. „Österreich ist nicht nur eine Kulturnation, sondern ebenso auch in wirtschaftlicher Abhängigkeit von nationalen wie internationalen Gästen.“

