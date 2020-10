NEUES multimediales Lebensformat YOLO revolutioniert die Gesundheitswelt

YOLO - you only live once. Gesundheit neu denken!

Wien (OTS) - Wie geht Gesundsein eigentlich wirklich? Wie funktioniert unser Körper, wie tickt unser Geist und was hat es mit der Seele auf sich? Und vor allem: Wie hängt das alles zusammen und worauf kommt es dabei wirklich an? Gut, dass es YOLO gibt! YOLO nimmt sich alle Themen vor, die Gesundheit wirklich ausmachen, denkt dabei ganzheitlich und geht wissenschaftlich fundiert in die Tiefe.

YOLO – You only live once. Das neue multimediale Lebensformat.

YOLO spricht alle an, die auf der Suche nach Inspiration und Ideen für ein fröhlicheres, gesünderes, genussvolleres und bewussteres Leben sind. YOLO erscheint zehnmal jährlich mit einer Auflage von 120.000 Stück. Das YOLO-Magazin wird auch als Digital Paper auf Readly, Yumpu, sharemagazines und Media Carrier zu finden sein und teilt täglich Informationen im Web, auf Instagram sowie über maßgeschneiderte Newsletter.

„Mit unserem neuen, multimedialen Lebensformat YOLO wollen wir die Gesundheitswelt revolutionieren. Denn wir wissen: Gesundheit ist so viel mehr als die Abwesenheit von Krankheit! Und eine ganzheitliche Sicht ist dabei unerlässlich… Ich bin stolz, dass mein absolutes Herzensprojekt nun mit namhaften Partnern an den Start geht und wir unseren Lesern und Usern qualitativ hochwertigen und wissenschaftlich fundierten Content zum Thema Gesundheit auf sämtlichen Online- und Offline-Kanälen bieten können“, so Heidi Khadjawi-Nouri, Eigentümerin & Herausgeberin.

Das YOLO-Magazin: Gesundheit neu denken



YOLO ist anders. GANZ ANDERS, als alles, was es bisher gab. YOLO ist mutig, moralisch, modern, denn YOLO liefert nicht nur schulmedizinische Erkenntnisse, sondern beleuchtet auch alternativ-medizinische Ansätze und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Aber nicht nur das. YOLO setzt die unterschiedlichen Herangehensweisen zeitgemäß zusammen, so dass sich neue Wege zeigen, Gesundheit zu erfahren.

#gesundheitneudenken, #mutig, #moralisch, #modern, #wissensvorsprungjetzt

TÄGLICHE Tipps & Tricks rund um das Thema Gesundheit neu denken! Sie entscheiden welche Themen in Ihre Inbox kommen. JETZT Newsletter bestellen!

Rückfragen & Kontakt:

PR & Marketing

Bettina Pfneiszl

b.pfneiszl @ hn-mmgroup.com



Heidi Khadjawi-Nouri

Herausgeberin & Eigentümerin

Tel.: +43 (0) 664/3013035

bepartof @ yo-lo.net



www.yo-lo.net

www.hn-mmgroup.com

www.paradise-mag.com

www.morethandesign.at