Tiroler KONSTANT Gruppe steigt beim Fahrzeugbau-Pionier Rudolph & Sohn ein

Innsbruck (OTS) - Vereint bringen die beiden Unternehmen Reisch und Rudolph 165 Jahre Tradition und Innovation auf die Straße. Die Herstellung findet ausschließlich in Deutschland statt - so werden die hohen Qualitätsstandards erreicht.

Hollenbach/Salzgitter: Die beiden Unternehmen Reisch und Rudolph verbindet nicht nur die langjährige Tradition als Familienbetrieb und Hersteller von Qualitätsprodukten made in Germany, sondern insbesondere die ungebremste Begeisterung für den Fahrzeugbau. Der etablierte Name „Rudolph“ wird zukünftig um den Zusatz „Ein Unternehmen der REISCH-Gruppe“ erweitert. Die drei Produktionsstandorte in Hollenbach/Bayern, Eliasbrunn/Thüringen und Salzgitter/Niedersachsen bleiben eigenständig erhalten. Sowohl das komplementäre Produktportfolio als auch das starke Vertriebsnetzwerk ergänzen sich perfekt. So werden die Unternehmen das Beste aus beiden Welten zusammenbringen.

Langjährige Tradition und innovative Technik

Seit 1951 steht der Name REISCH für qualitativ hochwertigen Fahrzeugbau made in Germany. Mit Fachverstand werden praxisbezogene Lösungen für die individuellen Transportaufgaben der Kunden entwickelt und angefertigt. Hohe Wertschöpfung und Fertigungstiefe im eigenen Haus, eine kompetente Technik- und Entwicklungsabteilung sowie ein starker, flächendeckender Vertrieb bilden die Basis für den nachhaltigen Erfolg der Firma REISCH. An den Standorten Hollenbach und Eliasbrunn werden jährlich rund 1.100 Transport- und Kippfahrzeuge für die Landwirtschaft sowie Schubbodentrailer und Sattelkipper für die Nutzfahrzeugindustrie gefertigt.

Das Traditionsunternehmen Rudolph & Sohn GmbH blickt auf eine 95-jährige Firmenhistorie zurück und wird mittlerweile in der dritten und vierten Generation erfolgreich geführt. Der auf landwirtschaftliche Kipper spezialisierte Fahrzeugbauer übernahm im Jahr 1996 das Fahrzeugprogramm der Gebrüder Welger aus Wolfenbüttel und entwickelte selbst zahlreiche, zum Teil patentierte, technische Innovationen. In der Branche gilt Rudolph & Sohn als Premiumhersteller mit der Kompetenz, individuelle Kundenwünsche realisieren zu können. Bis heute werden die Qualitätskipper ausschließlich am Standort in Salzgitter/Niedersachsen gefertigt und über den landwirtschaftlichen Fachhandel vertrieben.

Strategisch perfekte Ergänzung

„Es hat uns sehr gefreut, dass uns Niklas Rudolph im Herbst vergangenen Jahres angesprochen und ein persönliches Treffen vorgeschlagen hat. Der Juniorchef der Firma Rudolph hat früh erkannt, dass unsere Unternehmen gut zusammenpassen“, so Dietmar Gstrein, neben Clemens Gapp einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter von KONSTANT und REISCH. „Dass sich REISCH und Rudolph aber so hervorragend ergänzen würden, war für alle Beteiligten überraschend und kann sicherlich als Glücksfall bezeichnet werden“, erklärt Gstrein weiter.

Zukunft gesichert

„Nachdem meine Nachfolge in den nächsten Jahren ansteht, war es mir ein großes Anliegen, eine gute Basis für mein traditionsreiches Unternehmen, meinen Sohn Niklas und die Mitarbeiter am Standort in Salzgitter zu schaffen. Mit REISCH habe ich einen Partner auf Augenhöhe gefunden, der wie wir innovativ und qualitätsbewusst arbeitet und gleichermaßen die bodenständigen Werte des Mittelstandes lebt“, erklärt Henning Rudolph, der seit nahezu 40 Jahren das Unternehmen leitet.

„Die Partnerschaft mit REISCH wird den eingeschlagenen Wachstumskurs unterstützen und unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Herren Gstrein und Gapp und viele spannende – mit Sicherheit erfolgreiche – Jahre in der REISCH-Gruppe“, ergänzt sein Sohn Niklas.

Unternehmensgruppe auf Wachstumskurs

Mit dem Zukauf von Rudolph und Sohn ist man bei KONSTANT dem Ziel des Aufbaues einer diversifizierten Unternehmensgruppe ein Stück näher gerückt. „ Neben organischem Wachstum wollen wir unsere Unternehmen durch gezielte Zukäufe nachhaltig stärken. Geplant sind dabei vor Allem Nachfolgelösungen von Familienunternehmen mit stark verankerter Marktposition in ihrer Nische “, erläutert Gstrein. Zusätzlich zur Weiterentwicklung der bestehenden Geschäftsbereiche „INTERIOR CONCEPTS“ und „FAHRZEUGBAU“ ist man bei KONSTANT bereits in der Umsetzung eines weiteren Zukaufes in Österreich, welcher mit dem Aufbau eines dritten Standbeines einhergeht.

