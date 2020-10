WKÖ-Chef Mahrer fordert mehr Anstrengungen vom „Recycling-Nachzügler Wien“

Statt sich selbst in der Abholung und Entsorgung von Plastik stärker zu engagieren, will man in Wien den Handel vom Ver- zum Entsorger machen

Wien (OTS) - „Es ist unser aller Anliegen, die Recyclingziele zu erreichen und damit den Umweltschutz zu stärken. Wer hier aber stets nach Einwegpfand und verpflichtender Mehrwegquote ruft, macht es sich sehr einfach. Denn den Handel und die Konsumenten zu belasten, sind keine wirklich kreativen Ideen. Statt sich selbst in der Abholung und Entsorgung von Plastik zu engagieren, will man in Wien den Handel vom Ver- zum Entsorger machen“, kritisiert Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), neuerliche Forderungen nach Einführung eines Pfandsystems sowie einer verpflichtenden Mehrwegquote seitens der Wiener Umweltstadträtin. „Die Wiener Umweltverantwortlichen verbrennen offenbar lieber, als wiederzuverwerten.“

Gleichzeitig verlangt der WKÖ-Chef größere Anstrengungen von Wien. „Die getrennte Altstoffsammlung mag sich in einer Großstadt schwieriger gestalten, der Riesenabstand zwischen Wien und den meisten anderen Bundesländern ist dennoch unverständlich“, sagt Mahrer und verweist auf die Zahlen: Während der Österreich-Schnitt der Sammelquote für Kunststoff-Flaschen bei 70 Prozent liegt und drei Bundesländer sogar jetzt schon die EU-Vorgabe für 2029 von 90 Prozent erreichen, beträgt die Quote in Wien nur 34 Prozent. „Damit ist Wien eindeutiger Recycling-Nachzügler. Das zeigt, dass die Stadt selbst noch einige Hausaufgaben zu machen hat“, so Mahrer. „Das Thema weniger Plastikmüll verlangt nach ökonomischer Vernunft statt Schnellschüssen, die am Ende alle teuer bezahlen. Unser ganzheitliches Modell bezieht sowohl Betriebe als auch Haushalte und den Außerhaus-Konsum mit ein und setzt an den drei Hebeln an, auf die es ankommt: verbesserte Erfassung von Wertstoffen, verbesserte Sortierung und Bewusstseinsbildung gegen Littering.“

Der WKÖ-Chef rät dabei zu Maßnahmen, wie sie der Zehn-Punkte-Plan für eine alltagstaugliche Kreislaufwirtschaft der WKÖ vorsieht. Sie reichen von der besseren Erfassung des Abfalls im Freizeitkonsum, im Gewerbe und in öffentlichen Gebäuden bis hin zu smarten Sammelbehältern und setzen beim Ausbau des bestehenden Systems an. „Das ist zehnmal besser und auch wesentlich kostengünstiger als der Neuaufbau eines Parallelsystems“, so Mahrer.(PWK460/DFS)



