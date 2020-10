Blümel: Wir wollen Wien besser machen – mit mehr Türkis für Wien

48 Stunden für mehr Türkis in Wien – Wahlkampfabschluss der neuen Volkspartei Wien – Kleines Wahlkreuz, aber große Entscheidung

Wien (OTS) - „Wir wollen Wien besser machen – mit mehr Türkis für Wien! Nicht nur reden, sondern wirklich tun“, so Spitzenkandidat Gernot Blümel beim Online-Wahlkampfabschluss der neuen Volkspartei Wien „48 Stunden für mehr Türkis in Wien“ in der Lichtenfelsgasse. „Integration, Leistung, Sicherheit und Wirtschaft sind keine Schlagzeilen für uns, sondern echte Herzensanliegen, bei denen in unserer Stadt deutlich mehr passieren muss“, so Blümel. „Wir wollen eine Integrationspolitik mit Hausverstand, eine Wirtschaftspolitik mit Leidenschaft für die Unternehmerinnen und Unternehmer, mehr Gerechtigkeit für die Leistungsträger sowie mehr Sicherheit für Wien“, so der Spitzenkandidat.

„Wir haben die letzten Wochen und Monate so viel Einsatz erlebt, so viel Hingabe und so viel Liebe für diese Stadt. Aber unsere Liebe macht nicht blind vor den Herausforderungen, die es in dieser Stadt gibt“, so der Spitzenkandidat, der sich bei allen Funktionären, Freiwilligen und Unterstützern ausdrücklich bedankt. Nun gelte es, am Sonntag die Chance zu nutzen. Eine Chance, die es nur alle fünf Jahre gebe. Wenn die SPÖ nur ein paar Prozentpunkte mehr bekommt, dann braucht sie keinen Koalitionspartner, dann geht sich die Absolute aus. „Dann hätten am Montag 54 Prozent der Wienerinnen und Wiener keine Stimme mehr. Das wäre schlecht für unsere Stadt“, so Blümel. Deshalb sei die Wahl am 11. Oktober eine besondere Wahl. „Es mag nur ein kleines Kreuz sein. Aber die Entscheidung dahinter ist riesig. Es ist die Chance, Wien türkiser zu machen! Es ist die Chance, dass die Stadtregierung in den nächsten Jahren einen anderen Weg geht“, betont der Spitzenkandidat der neuen Volkspartei Wien.

Noch vor fünf Jahren sei die Volkspartei Wien mit neun Prozent am Tiefpunkt gewesen. „Heute haben wir als neue Volkspartei in Wien die echte Chance mitzuregieren. Die Zukunft von Wien zu gestalten. Aus eigener Kraft haben wir es geschafft, uns neu aufzustellen. Das war harte Arbeit, aber es zeigt eines: Wir tun etwas, wir packen es an. Und ich weiß: Wir können noch sehr viel mehr!“, so Gernot Blümel, der abschließend unterstreicht: „Meine ganz persönliche Bitte: Nutzen wir diese Chance. Wir entscheiden am Sonntag für Wien. Wir entscheiden über einen neuen Weg. Und dafür bitte ich um Ihre Stimme!“

