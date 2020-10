Ordensgemeinschaften Österreich starten Seelsorge-Hotline "Sorgenfrei"

Die Ordensgemeinschaften Österreich und die Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ) starten am Montag, 12. Oktober 2020 die Seelsorge-Hotline "Sorgenfrei".

Wien (OTS) - Diese richtet sich an Mitarbeiter*innen katholischer Bildungseinrichtungen sowie an alle Religionslehrer*innen.

Täglich zwischen 16 und 20 Uhr stehen erfahrene Seelsorger*innen sowohl am Telefon (0720 221 221) als auch im Chat (sorgenfrei @ ordensgemeinschaften.at) für Gespräche bereit.

Hintergrund der Initiative ist die Wahrnehmung, dass bei vielen Pädagog*innen und Leiter*innen erste Langzeitfolgen durch die Dauerbelastung der COVID-19-Krise sichtbar werden. „Manche Mitarbeiter*innen wirken nach den ersten Schulwochen so ausgepowert wie Ende Juni“, meint Clemens Paulovics, Bildungsverantwortlicher bei den Ordensgemeinschaften. „Natürlich sind auch viele andere Menschen sehr belastet durch die Krise. Bei unseren Mitarbeiter*innen im pädagogischen Bereich kommt jedoch dazu, dass sie neben den eigenen Sorgen auch noch die vieler anderer mittragen, die der Schüler*innen und ihrer Eltern nämlich.“

Die diözesanen Schulämter haben die Projektidee freudig begrüßt und sind von Anfang an wichtige Projektpartner. Sie hatten wesentlichen Anteil daran, dass es in kurzer Zeit gelungen ist, bereits fünfzig Seelsorger*innen für „Sorgenfrei“ zu gewinnen. „Die Schulämter der österreichischen Diözesen kooperieren bei Sorgenfrei sehr gerne mit den Orden“, so die Leiterin der IDA, Andrea Pinz. Religionslehrer*innen und Pädagog*innen täte es in ihrer außergewöhnlichen Gefordertheit gut und gäbe es Kraft, „wenn auch sie selbst jemanden haben, der für ihre Anliegen, Nöte und Fragen ein offenes Ohr und ein stärkendes Wort hat.“

Genau das soll „Sorgenfrei“ ermöglichen: „Unser seelsorgliches Credo ist: Niemand soll in unseren Bildungseinrichtungen sagen müssen, für ihn und seine ganz persönlichen Nöte hat niemand Zeit gehabt“, betont Josef Prikoszovits, Schulpastoralverantwortlicher der VOSÖ.

Kontakt:

Josef Prikoszovits 0664 853 14 47

Clemens Paulovics 0664 853 14 64

Rückfragen & Kontakt:

Martin Gsellmann +43/660/78 53 626