Hammerschmid: Lassen wir das Schreckensgespenst der Schulschließungen daheim

Wien (OTS/SK) - Verschiedenen Medien ist zu entnehmen, dass man in Regierungskreisen über neuerliche Schulschließungen und eine Verlängerung der Herbstferien nachdenkt. Für die SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid ist das alarmierend: „Ich frage mich wirklich: hat die Regierung in diesen sechs Monaten wirklich nichts dazu gelernt? Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sprechen eine klare Sprache: Kinder tragen wenig zum Infektionsgeschehen bei und Schulschließungen haben extrem negative Auswirkungen auf unsere SchülerInnen und Familien. Lassen wir bitte das Schreckensgespenst der Schulschließungen und nicht unsere Kinder daheim. Die Regierung muss endlich damit aufhören zu versuchen, die Menschen über Angst und Unsicherheit zu steuern.“ Hammerschmid bezieht sich auch auf die kürzlich veröffentlichten Daten der AGES. „Wir wissen, dass nur 2,9 Prozent aller Infektionen mit dem Bildungsbereich zusammenhängen. Wir wissen auch, dass die negativen Folgen – von Bildungsungleichheit bis zu psychologischen Folgen – bei weitem den epidemiologischen Nutzen von Schulschließungen überwiegen“, argumentiert die SPÖ-Mandatarin. ****

Im Hinblick auf die Budgetrede nächste Woche wiederholt Hammerschmid ihre Forderungen: „Statt über Schulschließungen nachzudenken, müssen wir ins Tun kommen und die Schulen für alle besser machen. Digitalisierung, Chancenindex und Ganztagsschulen – hier müssen wir investieren, um langfristig negative Folgen der Corona-Krise zu verhindern.“ „Nachdem Bildungsminister Faßmann die Digitalisierung in den letzten Jahren verschlafen hat, muss er nun endlich in die Gänge kommen. Die Schulen sind zurzeit in keiner Hinsicht auf ein neuerliches Homeschooling vorbereitet. Die versprochenen 200 Millionen Euro für Digitalisierung an Schulen müssen erst vom Finanzministerium genehmigt werden und die Computer für die Kinder sind noch nicht einmal bestellt. Wir werden genau darauf achten, ob es sich hier wieder nur um leere Ankündigungen handelt“, schließt Hammerschmid. (Schluss) ar/ls

