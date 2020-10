23. Bezirk: Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Brunner Straße

Wien (OTS) - Aufgrund von Zeitschäden werden die Fahrbahnen der Brunner Straße von Erlaaer Straße bis Hödlgasse im 23. Bezirk saniert. Am Dienstag, dem 13. Oktober 2020, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten erfolgen sowohl bei Tag als auch bei Nacht unter Aufrechterhaltung aller Fahrrelationen. Der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten.

An zwei Wochenenden wird die Hödlgasse an der Einmündung in die Brunner Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Ziedlergasse und Gastgebgasse, in die Gegenrichtung über Hödlgasse, Scherbangasse, Kirchenplatz, Canavesegasse und Knotzenbachgasse.

Ebenfalls an diesen zwei Wochenenden ist das Einbiegen von der Brunner Straße in die Hödlgasse nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über Gastgebgasse und Ziedlergasse, in die Gegenrichtung über Levasseurgasse, Kirchenplatz und Ziedlergasse.

Örtlichkeit der Baustelle: 23., Brunner Straße von Erlaaer Straße bis Hödlgasse

- Baubeginn: 13. Oktober 2020, 9.00 Uhr

- Geplantes Bauende: 30. November 2020

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Matthias Holzmüller

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-49811

Mobil: 0676 8118 49811

E-Mail: matthias.holzmueller @ wien.gv.at