Kucher/Silvan: „Fragwürdige Dienstanweisung – ÖGK-Führung will MitarbeiterInnen bespitzeln“

Völlig überforderter ÖGK-Generaldirektor glänzt durch Misstrauen und Überwachung von MitarbeiterInnen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher und SPÖ-Abgeordneter Rudolf Silvan, Mitglied im Gesundheitsausschuss, üben scharfe Kritik an brisanter Dienstanweisung von ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer. Laut einer E-Mail an die neun Landesstellenleiter der ÖGK muss die Führungsmannschaft eine Excel-Tabelle alle 14 Tage befüllen - vorausschauend mit allen geplanten Terminen und rückblickend mit einer „stichwortartigen Zusammenfassung der Ergebnisse“. Dabei denkt der ÖVP-nahe ÖGK-General an Gespräche mit Arbeiterkammer, Ärztekammer, Mitgliedern von Interessensvertretungen und mit vielen mehr. ****

Kucher: „Wurzer versucht die Kurz-Message-Control auch in der Gesundheitskasse durchzusetzen und agiert hier als ÖVP-Funktionär. Das muss sofort aufhören. Sein Job ist es, sich um eine funktionierende Gesundheitsversorgung von sieben Millionen ArbeitnehmerInnen zu kümmern, die in der ÖGK versichert sind. Vor allem muss er schauen, dass den Versicherten nicht Leistungskürzungen sowie höhere oder neue Selbstbehalte drohen, bei dem Finanzdebakel, dass Kurz und Strache in der ÖGK angerichtet haben.“

Silvan vermutet, dass Wurzer mittels dieser fragwürdigen Methoden die österreichische Gesundheitskasse lediglich auf ÖVP-Parteilinie bringen. SP-nahe LandesstellenleiterInnen könnten dadurch so früh wie möglich „zurückgepfiffen“ werden, indem die ÖGK-Führung Termine, die ihr unliebsam erscheinen, schon im Vorfeld unterbindet. Silvan: „Anstatt sich auf die Bespitzelung der ÖGK-Landesstellen zu konzentrieren sollte sich Wurzer lieber um die Sanierung des massiven ÖGK-Defizites, das der ÖGK durch die türkis-blaue Kassenfusionierung entstanden ist, kümmern und seine Hausaufgaben endlich ordentlich erledigen!“ (Schluss) sc



