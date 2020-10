SPÖ-Termine von 12. Oktober bis 18. Oktober 2020

MONTAG, 12. Oktober 2020:

17.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende und Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek nimmt am ABZ*CIRCLE Online-Round-Table „Zurück in die Zukunft statt vorwärts in die Vergangenheit“ teil.

17.00 Uhr Anlässlich des Geburtstages von Franz Vranitzky findet in Kooperation mit bahoe books eine Diskussion zum Thema „CORONAKONTROLLE - Nach der Krise, vor der Katastrophe“ mit Georg Seeßlen (Autor), Franz Vranitzky (Bundeskanzler a.D., Gründungs- und Ehrenpräsident des Bruno Kreisky Forums) und Robert Misik (Autor und Journalist) statt. Die Diskussion findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen online“, kuratiert von Robert Misik, statt. Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/yyey2yyk.

MITTWOCH, 14. Oktober 2020:

10.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

DONNERSTAG, 15. Oktober 2020:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „KREISKY FORUM SPECIAL“ findet in Zusammenarbeit mit dem ecowin-Verlag die Buchpräsentation „Lernen S‘ Geschichte, Herr Reporter! Bruno Kreisky – Episoden einer Ära“ mit Ulrich Brunner (Journalist und Autor) und Johannes Kunz (Kulturmanager, ehem. Pressesprecher von Bundeskanzler Bruno Kreisky) statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yyey2yyk (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

