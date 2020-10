SP-Klubchef Taucher: 600-Millionen-Euro-Konjunkturpaket - Wir kämpfen um jeden Job in Wien!

Investitionen in öffentliche Daseinsvorsorge und Infrastruktur

Wien (OTS/SPW-K) - Auf die Corona-Hilfen von 400 Millionen Euro folgt nun ein 600 Millionen Euro schweres Konjunkturpaket der Stadt Wien. "Wir kämpfen um jeden Job in Wien! Nach den Soforthilfen für die Wiener ArbeitnehmerInnen und die Wiener Wirtschaft bringen wir nun ein langfristig wirksames Paket gegen die Krise auf den Weg. Damit sichern wir Arbeitsplätze in Wien und erhöhen gleichzeitig die Lebensqualität in unserer Stadt", kommentiert der Vorsitzende des SPÖ-Klubs im Wiener Rathaus, Gemeinderat Josef Taucher, das von Bürgermeister Michael Ludwig vorgestellte Konjunkturpaket.

Österreich erlebt derzeit den stärksten wirtschaftlichen Einbruch seit 1945. Daher investiert die Stadt Wien nun 600 Millionen Euro zusätzlich zu den jährlichen Investitionen von zwei Milliarden Euro. 360,5 Millionen Euro stellt die Stadt selbst zur Verfügung, 239,5 Millionen Euro kommen aus dem Gemeindepaket des Bundes. Investiert wird vor allem in Daseinsvorsorge und öffentliche Infrastruktur, wie Schulen, Kindergärten, Sportstätten, öffentlichen Verkehr und PensionistInnen-Wohnhäuser.

"Jetzt geht es um jeden zusätzlichen Arbeitsplatz. Die Investitionen in die Daseinsvorsorge sichern ein gutes Leben für die Wienerinnen und Wiener und kurbeln die Konjunktur an. Sie sind die Voraussetzung für Wirtschaftswachstum und schaffen Arbeitsplätze. Wenn wir in öffentliche Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen, den öffentlichen Verkehr oder Sportanlagen investieren, dann kommt das allen Wienerinnen und Wienern direkt zu Gute. Und mit dem zusätzlichen Einkommen, das mit den Investitionen entsteht wird die restliche Wirtschaft zusätzlich angekurbelt. Nach den direkten Hilfen zum Erhalt von Jobs wird das Konjunkturpaket in Wien langfristig Arbeitsplätze sichern", erklärt Josef Taucher die Effekte für die Wirtschaft in Wien.

