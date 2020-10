Nations-League-Doppel: Österreich gegen Nordirland und Rumänien live im ORF, im Vorprogramm England – Belgien live

Am 11. und 14. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Nach dem Testspielsieg gegen Griechenland wird es für das ÖFB-Team wieder ernst in der Nations-League. Am Sonntag, dem 11. Oktober 2020, und am Mittwoch, dem 14. Oktober, trifft Österreich jeweils um 20.15 Uhr live in ORF 1 auswärts auf Nordirland bzw. Rumänien. Kommentator in Belfast ist Boris Kastner-Jirka, jener im rumänischen Ploiesti heißt Oliver Polzer. Im Studio analysieren Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer.

Doch damit nicht genug Live-Fußball: ORF 1 präsentiert im „Vorprogramm“ zu Nordirland – Österreich am 11. Oktober ab 17.45 Uhr das Nations-League-Spitzenspiel England – Belgien. Kommentator ist Dietmar Wolff, die Analysen bereiten wie immer Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer auf.

Die ORF-TVthek und sport.ORF.at stellen die Spiele österreichweit als Live-Stream und anschließend auch als Video-on-Demand bereit.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at