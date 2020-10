FPÖ – Ecker zum Weltmädchentag: Zwangsheirat und Genitalverstümmelung nach wie vor ein großes Problem

Wien (OTS) - „Gleichberechtigung von Buben und Mädchen und in Folge von Mann und Frau gehört leider nicht überall auf der Welt zum Gesellschaftsbild“, stellte heute FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker anlässlich des bevorstehenden Weltmädchentags fest.

„In vielen, vor allem muslimischen Ländern sind Unterdrückung und Diskriminierung von Mädchen und Frauen leider noch immer fest in der Gesellschaft verankert. Beschneidungen, Verhüllungen und Verbote am täglichen Leben teilzunehmen, gehören vor allem in der islamischen Welt zum Alltag. Dieses furchtbare Rollenbild nimmt jedoch durch die ungezügelte Einwanderung von Islamisten auch bei uns immer mehr Platz ein. Hier muss man ein wachsames Auge haben und diesen Tendenzen entschieden Einhalt gebieten“, betonte Ecker.

„Die Themen Zwangsheirat, aber auch Genitalverstümmelung, die eine schwere Körperverletzung darstellt, werden ebenfalls in Österreich immer mehr zu einem Problem. „Wir dürfen ein derartiges fatales Frauenbild nicht akzeptieren. Wer hier wegsieht, macht das unter dem Deckmantel einer falschen Toleranz. Das ist nicht das Frauen- und Mädchenbild unserer christlich-abendländischen Kultur. Das kann weder akzeptiert noch toleriert werden“, so die FPÖ-Frauensprecherin.

