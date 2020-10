„Europastudio“ über „Die Proteste in Weißrussland und die Rolle Russlands und der EU“

Am 11. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Massenproteste gegen den weißrussischen Präsidenten Lukaschenko reißen nicht ab. Seit seiner mutmaßlich gefälschten Wiederwahl im August trotzen die Opposition und eine unerschrockene Zivilgesellschaft politischer Unterdrückung und dem brutalen Vorgehen der Polizei. Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja sagte nach ihrem Empfang bei der deutschen Bundeskanzlerin Merkel in Berlin, „ohne russische Unterstützung und russisches Geld wäre Lukaschenko bereits am Ende“. Kann Lukaschenko seine Herrschaft mit noch mehr Gewalt noch länger aufrechterhalten? Welche Rolle spielt der russische Präsident Putin, und welche Möglichkeiten hat die Europäische Union? Kann die EU abgesehen von eher symbolischen Handlungen wie Einreiseverbote und Kontosperren für Vertreter des Regimes die Opposition in Weißrussland direkt unterstützen? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 11. Oktober 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2 unter der Leitung von Prof. Paul Lendvai im „Europastudio“:

Gerhard Mangott

Professor für Politikwissenschaft, Univ. Innsbruck

Florian Bieber

Leiter Zentrum Südosteuropastudien, Univ. Graz

Cathrin Kahlweit

Korrespondentin für Mittel- und Osteuropa, „Süddeutsche Zeitung“

Ivo Mijnssen

Korrespondent Zentral- und Osteuropa, „Neue Zürcher Zeitung“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at