Schnabl/Sidl: Echte Alternativen für Pestizid-Ausstieg

EU-Forschungsstrategie wäre Vorteil für Feinkostladen NÖ

St. Pölten (OTS) - „Umweltgifte haben in unserer Natur nichts zu suchen“, sind sich LHStv. Franz Schnabl und EU-Abgeordneter Günther Sidl einig. Angesichts der zuletzt von den Rübenbauern geforderten Lockerungen für den Einsatz von Pflanzengiften wie etwa Neonicotinoiden, erneuern die SPÖ-Politiker ihre Forderung nach einer nachhaltigen Alternative zu Umweltgiften: „Es muss endlich allen bewusst sein, dass alles, was wir in den natürlichen Kreislauf einbringen, schlussendlich auch im menschlichen Körper landet und auch Krankheiten auslösen kann. Deshalb braucht es einen nachhaltigen Pestizid-Ausstieg dem ein Angebot an echten umweltschonenden Alternativen vorangehen muss!“

Konkrete Schritte für die Schaffung von Pestizid-Alternativen erwarten Schnabl und Sidl unter anderem von der Europäischen Union. „Wir brauchen nicht nur klare Bestimmungen gegen Importe von pestizidbelasteten Pflanzen in die EU, sondern auch eine neue EU-Forschungsstrategie für nachhaltige Alternativen zu den bislang eingesetzten Umweltgiften. Das sollte Österreich und unser Bundesland Niederösterreich als Feinkostladen Europas aber nicht daran hindern selbst starke Initiativen zu setzen“, erklären Schnabl und Sidl, die damit auch die heimische Landwirtschaft unterstützen wollen: „Die Landwirte müssen eine echte Wahlmöglichkeit für eine umweltverträgliche Alternative haben. Dann werden sie sicher ein wichtiger und positiver Partner für den Pestizid-Ausstieg sein.“

