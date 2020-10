Wahl 2020: Bettina Knötzl neue Vizepräsidentin der RAK Wien

Die Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Wien haben Mag. Bettina Knötzl mit großer Mehrheit als Vizepräsidentin gewählt.

Wien (OTS) - Der zusätzliche Stellvertreter des Präsidenten wurde aufgrund der Vielzahl an Leistungen und gestiegenen Aufgaben der Standesvertretung neu geschaffen. Die Herausforderungen für die Anwaltschaft sind mit und ohne die Corona-Pandemie groß. Erstmals wurde die Plenarversammlung aus Sicherheitsgründen als reine Briefwahl abgehalten.

Die Plenarversammlung 2020 wird in die Geschichte der Rechtsanwaltskammer Wien als jene eingehen, die wegen der Corona-Pandemie nur in Form einer Briefwahl stattgefunden hat.

Die Aufgaben der Rechtsanwaltskammer haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Insbesondere hinsichtlich der Themen Compliance, Geldwäsche oder EU-weiter behördlicher Aufträge in Bezug auf die Berufsausübung. Mit Mag. Knötzl wurde eine ausgewiesene Compliance-Kennerin gewählt. Als größte Länderkammer vertritt die Rechtsanwaltskammer Wien die Interessen von rund 5000 Mitgliedern, was einen hohen Einsatz der ehrenamtlich tätigen Funktionäre erfordert.

„Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, dass es uns trotz Corona gelungen ist, viele für die Briefwahl zu begeistern. Funktionierende Standespolitik ist in Krisenzeiten besonders wichtig. Gleichzeitig möchte ich Mag. Knötzl sehr herzlich zu ihrer Wahl gratulieren und freue mich auf die Zusammenarbeit im Präsidium“, sagt RAK Wien Präsident Univ.-Prof. Dr. Michael Enzinger.

„Herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer! Unser Beruf begeistert mich seit vielen Jahren und die RAK Wien leistet dazu einen unverzichtbaren Beitrag. Mit meiner ehrenamtlichen Mitarbeit möchte ich durch Teamgeist und klare, offene Kommunikation zu integrem, vorbildhaften Verhalten anregen und unserem Nachwuchs, insbesondere der Frau in der Anwaltschaft, meine große Begeisterung für unseren Beruf mitgeben“, freut sich Bettina Knötzl auf ihre neue Aufgabe.

Das Präsidium der RAK Wien

Univ.-Prof. Dr. Michael Enzinger (Präsident), Dr. Brigitte Birnbaum (1. Vizepräsidentin), Dr. Michael Rohregger (2. Vizepräsident), Dr. Eric Heinke (3. Vizepräsident), Mag. Bettina Knötzl (4. Vizepräsidentin)

Über die RAK Wien

Die Rechtsanwaltskammer Wien ist die Standesvertretung der in Wien niedergelassenen Rechtsanwälte. Aufgabe der RAK Wien ist neben der Vertretung der Interessen der Mitglieder die Begutachtung von Gesetzen, die Erstellung von Gutachten sowie die Überwachung der Einhaltung der Berufspflichten (Disziplinarrecht).

