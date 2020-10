Wölbitsch/Korosec: Ludwig muss Hacker noch heute vom Corona-Management abziehen

Systemversagen im Wiener Corona-Management muss Konsequenzen haben – Hacker gefährdet mit Chaos-Corona-Management Gesundheit der Wienerinnen und Wiener

Wien (OTS) - „Der gestrige Tag hat klar gezeigt, wie unkoordiniert und wenig abgestimmt die Stadtregierung im Corona-Management agiert. Gesundheitsstadtrat Hacker blamiert mit seinem Chaos-Corona-Management nicht nur unsere Stadt, er gefährdet auch die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener. Jeder weitere Tag, den Hacker als gescheiterter Corona-Manager verbringt, ist fahrlässig und verantwortungslos. Bürgermeister Ludwig muss den Gesundheitsstadtrat umgehend vom Corona-Management abziehen“, so Stadtrat Markus Wölbitsch. „Das Systemversagen im Wiener Corona-Management muss Konsequenzen haben.“

„Stadtrat Hacker verbringt nach wie vor mehr Zeit damit, Statistiken zu bekämpfen, statt das Corona-Virus. Auch hat er mehr Zeit damit verbracht, die Situation in Wien in unzähligen Interviews zu verharmlosen, als sich auf die Entwicklung der Neuinfektionen im Herbst vorzubereiten“, so Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec. „Das ist inakzeptabel. Die Lage ist ernst, die Entwicklung der Corona-Zahlen geht durch die Decke, die Hospitalisierungen steigen immer höher und Hacker hat nichts Besseres zu tun, als Sitzungen von Krisenstäben in Frage zu stellen. Der SPÖ-Stadtrat nimmt die Corona-Krise noch immer nicht ernst und muss deshalb umgehend abgezogen werden“, so Korosec.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien