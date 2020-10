Albumpräsentation von Purple is the Color am 16.10. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Am Freitag, den 16. Oktober (20.00 Uhr) präsentieren Purple is the Color ihr Album „Epic“, das ganz im Zeichen des Aufbruchs steht, im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses.

Nach dem großen Erfolg ihres Debüts „Unmasked“ veröffentlichen Purple is the Color in diesem Frühjahr ihr zweites Album, für das dieses Mal neben Pianist Simon Raab auch die anderen Bandmitglieder Štěpán Flagar, Martin Kocián und Michał Wierzgoń Kompositionen beigesteuert haben. Egal ob zeitloses Ton-Epos oder bedingungsloses Bekenntnis zur Diversität der Jazz-Postmoderne – auf dem neuen Longplayer gelingt den vier Musikern spielerisch die Synthese. Und darüber hinaus schaffen sie es, ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen, die in den zehn Kompositionen gleichzeitig ihre vorläufige Klimax erreicht. Der Eintritt beträgt EUR 20,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

