VP-Gesundheitssprecherin Schwarz: „Bürgermeister Ludwig muss SPÖ-Chaosstadtrat Hacker die Gesundheitsagenden entziehen“

Wer aus Wahlkampfkalkül die Gesundheit der eigenen Bevölkerung aufs Spiel setzt, ist als Gesundheitsstadtrat untragbar

Wien (OTS) - „Das Corona-Chaos der vergangenen Tage hat einmal mehr deutlich dargelegt, dass der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker mit seinen Aufgaben völlig überfordert ist und sich dem Ernst der Lage weiterhin verschließt. Die Leidtragenden sind die Wienerinnen und Wiener, deren Gesundheit Hacker durch seine Inkompetenz akut in Gefahr bringt. Es gibt daher keinen anderen Ausweg für Bürgermeister Ludwig, als dem SPÖ-Chaosstadtrat Peter Hacker die Gesundheitsagenden umgehend zu entziehen“, appelliert die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, an das Verantwortungsbewusstsein des Wiener Bürgermeisters.

Die Entscheidung Hackers, den Krisenstab des Innenministeriums für seine Wahlkampfzwecke zu missbrauchen, sei ein neuerlicher Tiefpunkt im SPÖ-Wahlkampf gewesen, so Schwarz: „Wer die Gesundheit der eigenen Bevölkerung aufs Spiel setzt, nur um ein paar zusätzliche Wählerstimmen einzusammeln, ist als Gesundheitsstadtrat völlig untragbar. Dazu kommen noch die vielen weiteren, von Peter Hacker höchstpersönlich verursachten, Missstände im Wiener Corona-Management. Vor allem dass das Contact Tracing in Wien nach wie vor kaum oder gar nicht funktioniert, trägt dazu bei, dass die Infektionszahlen in Wien zurzeit massiv steigen.“

„Nachdem Bürgermeister Ludwig bereits gestern sein Regierungsmitglied öffentlich in den Krisenstab zurückkommandiert hat, ist nun endgültig der Zeitpunkt gekommen, Chaos-Gesundheitsstadtrat Hacker von seiner Verantwortung zu entbinden. Alles andere wäre ein fatales Signal des Wiener Stadtchefs“, so Schwarz abschließend.

